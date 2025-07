Buswarteplätze sorgen für Entlastung am Schwedenplatz

Pilotprojekt der Wiener Wirtschaftskammer: Wiener Busunternehmen können bis September definierte Warteplätze nähe Schwedenplatz kostenlos nutzen.

Kein seltenes Bild am Schwedenplatz: Reisebusse, die in zweiter oder dritter Spur stehen, um ihre Fahrgäste aus- und einsteigen zu lassen. Dieses Szenario birgt nicht nur ein

erhebliches Verkehrs­risiko, sondern behindert auch den Verkehrsfluss. „Wir wollen dazu beitragen, dass der Verkehr entlang des Franz-Josefs-Kais flüssiger läuft“, erklärt Ludwig Richard, Obmann der Autobusunternehmungen in der WKW. Deshalb wurde jetzt auch ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das die Sicherheit in Zukunft erhöhen und Staus

vermeiden soll.

Keine Kosten

Sogenannte Nachziehwarteplätze am Franz-Josefs-Kai und beim Ringturm ermöglichen das gefahr- und reibungslose Ein- und Aussteigen. Die ersten 15 Minuten sind für alle Projektteilneh­mer:innen gratis, da die Kosten von der Fachgruppe übernommen werden. Die Fachgruppe trägt außerdem für die teilnehmenden Reisebusse auch die anfallenden Gebühren für das Parken beim Busparkplatz Reichsbrücke für bis zu drei Stunden.

Alle Infos zur Anmeldung am Pilotprojekt und die Nutzung des neuen Tarifs gibt es unter wko.at/wien/busprojektschwedenplatz