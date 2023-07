Calle Libre Festival in Ottakring

Ottakring wird noch bunter, und zwar durch das heute startende Calle Libre Festival. Zehn Tage lang werden zehn Wände verschönert, denn das Festival für Street Art feiert heuer sein 10. Jubiläum.

Auch in der Ottakringer Brauerei gab es dieses Jahr ein 10-Jähriges zu feiern, nämlich das Wiener Original. Passend dazu ist die Brauerei der Herzen stolzer Kooperationspartner des diesjährigen Calle Libre Festivals und darf sich im Zuge dessen in den nächsten Tagen über ein bedeutungsvolles Kunstwerk freuen. Ottakringer steht hinter den wichtigen gesellschaftlichen Themen, die die internationalen Künstlerinnen und Künstler beim Live Street Art Painting in ihrem persönlichen Stil zum Ausdruck bringen.

„DIEZ. Years of Transformation“

Von 27. Juli bis 5. August findet das Calle Libre Festival dieses Jahr mit Fokus auf den 16. Wiener Gemeindebezirk, Ottakring, statt. Mit dem Titel „DIEZ. Years of Transformation“ wird auf die aktuellen gesellschaftlichen Themen aufmerksam gemacht und mit inspirierenden Botschaften der öffentliche Dialog angeregt.

Mut, Lebensfreude und Vielfalt

Martin Eicher, Marketingleiter Ottakringer Brauerei, freut sich sehr über diese Partnerschaft: „Als urbane Stadtbrauerei stehen wir für Mut, Lebensfreude und Vielfalt und finden es großartig, dass unser Grätzl und natürlich auch unsere Brauerei jetzt noch bunter wird. Wir sagen jetzt schon von Herzen Danke für das schöne Festival und gratulieren zum 10-jährigen Jubiläum.“

„Mural“ in der Ottakringer Brauerei

Zehn großflächige Wandgestaltungen wird es ab Anfang August also in Ottakring zu bewundern geben. Darunter auch ein Kunstwerk in der Ottakringer Brauerei. Jedes „Mural“, wie die Bemalungen auch genannt werden, zeigt den individuellen Stil der Künstlerinnen und Künstler und symbolisiert eine der vielen Transformationen unseres Planeten. Es geht um die kontinuierliche Bewegung und Veränderung der Welt und die Dinge um uns herum, durch die die Welt geformt wird. Was die Ottakringer Brauerei bewegen wird, zeigt sich in den nächsten Tagen.