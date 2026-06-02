Eine Ära ist mit 1. Juni zu Ende gegangen: Die langjährige Geschäftsführerin der “Basiskultur” und der Tschauner-Bühne ist in Pension gegangen. Und wurde vergoldet.

In einer feierlichen Stunde wurde Monika Erb mit dem “Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien” ausgezeichnet. Bürgermeister Michael Ludwig höchstpersönlich gratulierte der Kulturmanagerin: “Es gibt wenige, die es ähnlich verdient haben. Danke für alles. Nur das Beste für die Zukunft, liebe Monika!”

Gerührte Monika Erb

In ihrer Dankesrede war die sonst so souveräne Monika Erb den Tränen nahe, sie dankte Dutzenden Wegbegleitern und vor allem ihrer großen Familie, die vollzählig im Stadtsenatssitzungssaal des Rathauses anwesend war. “Ohne eure Unterstützung und eure Basis, wo ich immer so sein kann wie ich bin, wäre es nicht möglich gewesen!” Das gilt auch für Ehemann, Ex-Landtagspräsident Ernst Woller.

Appell an die Kulturförderung

Und sie wäre nicht Kulturvertreterin mit Leib und Seele, wenn sie nicht schon weiter gedacht hätte. Monika Erb hielt nicht hinter dem Berg: “Wirklich: Die Kultur ist Bestandteil einer lebendigen Stadt, sie ist unverzichtbar. Grätzlkultur ist extrem wichtig für unser Zusammenleben und gehört weit stärker gefördert … Ich hoffe, dass darauf in Zukunft mehr Rücksicht genommen wird!”

Gute Worte für Nachfolger

Nur das Beste kann sie über ihren Nachfolger als Basiskultur- und Tschauner-Geschäftsführer sagen: “Ich bin überzeugt, dass Jürgen Partaj der Richtige ist – und er hat die Ausschreibung souverän gewonnen. Er lebt die lebendige, dezentrale Kulturarbeit!” Pataj war seit 2019 Direktor der Hofmusikkapelle, die er künstlerisch und wirtschaftlich neu ausgerichtet hat.

Pataj dankt Erb

Jürgen Pataj selbst ist dankbar: “Monika Erb hat Außergewöhnliches geleistet – ich übernehme mit großem Respekt und noch größerer Vorfreude. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team auf diesem starken Fundament aufzubauen.”

Aus dem Jahr 2025: Tschauner-Chefin Monika Erb mit Markus Richter (künstlerische Leitung) und Heidi Böpple (operative Leitung, Bild: Tschauner).