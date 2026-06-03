In Meidling läßt es sich sehr gut leben. Doch das heißt nicht, dass es in gewissen Bereichen nicht noch Potential für Verbesserungen gibt. Welche das sind? Darauf soll die große Meidling-Umfrage Aufschluss geben. Wie lebt es sich in Meidling? Wo blüht der Bezirk auf und wo gibt es Bedarf für Verbesserungen? Bezirksvorsteher Wilfried Zankl lädt alle Meilinger ein, ihre Ideen, Wünsche und Anregungen für die Zukunft des 12. Bezirks einzubringen.

Die Umfrage umfasst zahlreiche Bereiche des täglichen Lebens – von Wohnen, Sicherheit und Nahversorgung bis hin zu Schulen, Kindergärten, Parks, Straßen und öffentlichem Verkehr. Besonderes Augenmerk liegt auf dem öffentlichen Raum, denn hier kann der Bezirk selbst aktiv gestalten und Verbesserungen umsetzen. „Demokratie lebt vom Mitmachen – und in Meidling ist sie quicklebendig!“ sagt Zankl.

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Meidling wächst und verändert sich. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an unsere Straßen und Plätze. Ob sichere Radwege, breite Gehsteige, mehr Begrünung für heiße Sommertage, ausreichend Parkplätze oder attraktive Aufenthaltsräume – nicht alles kann überall gleichzeitig umgesetzt werden. Deshalb ist die Meinung der Meidlinger gefragt: Welche Themen sollen in den kommenden Jahren Priorität haben? Die Umfrage bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Bedürfnisse sichtbar zu machen und der Bezirkspolitik direkt mitzuteilen, welche Schwerpunkte aus Sicht der Bevölkerung künftig gesetzt werden sollen.

Teilnehmen können nicht nur Meidlinger, sondern auch Menschen, die im Bezirk arbeiten, einkaufen oder regelmäßig ihre Freizeit verbringen. Nutzen Sie die Chance, Ihre Ideen und Wünsche direkt einzubringen und die Zukunft Meidlings aktiv mitzugestalten.

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