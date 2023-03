Casino Zögernitz feiert am 26. April seine Wiedergeburt

Im Jahr 1837 hat der Bürger Ferdinand Zögernitz in Döbling eine Residenz im Biedermeierstil erbauen lassen. Eröffnet wurde das Casino Zögernitz am 21. Juni und war in kürzester Zeit wegen seinem „reich dekorierten Saal“ und dem wunderschönen Garten zum beliebten Treffpunkt der besten Wiener Gesellschaft geworden.

Im Sommer 1850 veranstaltete etwa ein gewisser Johann Strauss im Zögernitz ein großes Wiener Volksfest mit einem glänzenden Ball.

Neue Geschichte

(C) Krause: Auch die Brasserie steht wieder zur Verfügung.

Das Casino gehörte später der Rudolf Stegbauer KG und nach dessen Tode seinen beiden Schwestern, die es der Erzdiözese Wien vermachten. 2008 wurde das Casino unter Denkmalschutz gestellt und vom Immobilienentwickler Hermann Rauter restauriert. Finanziert wurde dies durch den Bau neuer Wohnungen auf dem angrenzenden Grundstück. Am 26. April wird das komplett ­umgebaute Casino Zögernitz neu eröffnet.