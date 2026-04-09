Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler nutzte die Gelegenheit, um sich persönlich ein Bild vom Leseverhalten der Kinder zu machen. Mit gezielten Fragen zu den bekannten Werken der 2018 verstorbenen Kinderbuchikone Christine Nöstlinger prüfte sie das Wissen der Schülerinnen und Schüler – mit überraschendem Ergebnis: Die Kinder kannten nicht nur die Geschichten, sondern auch Details aus dem Leben der Autorin.

Kreativität trifft Literatur

Besonders hervorzuheben war das Engagement von drei Klassen, die sich intensiv mit Nöstlingers Werk auseinandergesetzt hatten. In Teamarbeit entstanden kreative Darbietungen, die biografische Elemente und literarische Inhalte auf originelle Weise miteinander verbanden. Ob szenische Interpretationen, künstlerische Collagen oder lebendige Präsentationen – die Beiträge machten deutlich: Lesen kann begeistern und verbinden.

Das Gesamtbild der Veranstaltung: ein buntes, lebendiges Panorama – ein echtes Fest des Lesens.

Ein Preis mit Bedeutung

Der Christine-Nöstlinger-Preis wird seit 2021 jährlich von der Stadt Wien Kultur, Christine Nöstlingers Buchstabenfabrik sowie dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels vergeben. Mit 10.000 Euro dotiert, würdigt er Autorinnen und Autoren, die sich in besonderer Weise der Kinder- und Jugendliteratur widmen.

Die heurige Preisträgerin Elisabeth Steinkellner ist seit 2010 literarisch tätig und veröffentlicht erfolgreich Lyrik und Prosa für verschiedene Altersgruppen. Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet und sind mittlerweile in zwölf Sprachen erschienen. 2026 wurde sie zudem für den renommierten Hans Christian Andersen Award sowie den Astrid Lindgren Memorial Award nominiert.

Ein literarisches Erbe lebt weiter

Große Anerkennung kam auch von Christiana Nöstlinger und Barbara Waldschütz, den Töchtern der Autorin. Sie betonten, dass Steinkellners Arbeit jene Haltung weitertrage, für die Christine Nöstlinger stand: einen empathischen Blick auf die Lebensrealität junger Menschen sowie den Mut, auch schwierige Themen ehrlich, zugewandt und mit Humor anzusprechen.

Ein besonderer Anlass steht zudem bevor: Am 13. Oktober 2026 hätte Christine Nöstlinger ihren 90. Geburtstag gefeiert. Dieses Jubiläum wird mit zahlreichen Neuerscheinungen gewürdigt. Geplant sind unter anderem Neuauflagen bekannter Werke wie „Maikäfer, flieg!“ sowie ein Sammelband der beliebten Franz-Geschichten. Darüber hinaus dürfen sich Leserinnen und Leser auf eine Premiere freuen: Mit „Marie und die Wolke“ erscheint erstmals ein bislang unveröffentlichtes Kinderbuch.