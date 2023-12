Restkarten für die Advent-Gala „Christmas in Vienna“!

Der Countdown läuft: Mit dem Megakonzert „Christmas in Vienna“ geht auch heuer im Konzerthaus (Landstraße) ein absolutes Highlight der Adventszeit über die Bühne. Für den Freitag (15.12.) sind noch Karten verfügbar.

Tausende Besucher genießen den festlichen Event live im Konzerthaus, Hunderttausende verfolgen „Christmas in Vienna“ vor den Bildschirmen und Millionen hören die Lieder des Megakonzerts auf CD oder Streaming-Diensten. Die Vorpremiere geht am Freitag, 15. Dezember über die Bühne, die große Gala steigt dann einen Tag später, am Samstag, 16. Dezember. Beginn jeweils um 19.30 Uhr.

Sängerknaben und Chormädchen

Die heurige Besetzung kann sich sehen lassen: Mit dabei sind die beliebten Wiener Sängerknaben, Opernsängerin Paricia Petibon, Joyce DiDonato, Anita Monserrat, Maria Ma, der Schauspieler Johannes Silberschneider, Dirigentin Claire Levacher, das ORF Radio-Symphonieorchester, die großartigen Wiener Chormädchen und die Wiener Singakademie.

Weitere Infos: christmasinvienna.com

Tickets für die Vorpremiere am 15. Dezember gibt es unter: www.wien-ticket.at