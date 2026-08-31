Padre Guilherme bringt Mörbisch zum Beben

Am Samstag, 12. September 2026, wird Mörbisch am See zum Treffpunkt für junge Menschen aus der gesamten Region.

Das Jugend- und Musikfestival „Cross Pulse Pannonia – The Sound of Hope“ bringt moderne Sounds, gelebte Gemeinschaft und eine starke Botschaft auf die Seebadwiese und die Seebühne. Der Zutritt zum Festivalgelände ist ab zwölf Jahren möglich.

DJ-Priester feiert Premiere

Für den Höhepunkt des Abends sorgt Padre Guilherme. Der portugiesische Priester und DJ folgt einer Einladung von Diözesanbischof Ägidius und tritt in Mörbisch erstmals im deutschsprachigen Raum auf. Internationale Bekanntheit erlangte er unter anderem beim Weltjugendtag 2023 in Lissabon. Seine neue audiovisuelle Show verbindet melodische Beats, eindrucksvolle Bilder und eine klare Botschaft der Hoffnung.

„Dieses Festival schlägt eine Brücke zwischen moderner Musik und der Lebenswelt junger Menschen.“

…freut sich Diözesanbischof Ägidius. Gemeinsam wolle man feiern und ein starkes Zeichen des Miteinanders setzen.

Musik, Begegnung und Glaube

Los geht es bereits um 14 Uhr auf der Seebadwiese. Bei freiem Eintritt warten kreative Stationen sowie viel Raum für Gespräche und Begegnungen. Um 17 Uhr wird eine heilige Messe gefeiert, ehe ab 18.30 Uhr die Voracts auf der Seebühne für Stimmung sorgen. Um 20.30 Uhr übernimmt schließlich Padre Guilherme das DJ-Pult.

Tickets für das Abendprogramm kosten 20 Euro und sind über die Kulturbetriebe Burgenland erhältlich.

Weitere Informationen gibt es unter www.martinus.at.