Tanz-Alarm im Land: Die Studios bitten zum Schritt

Hüften schwingen, Beine fliegen, Beats dröhnen: Bei der 4. „Langen Nacht der Tanzstudios“ wird ganz Österreich zur Tanzfläche. Zahlreiche Tanzstudios öffnen ihre Türen – und das Beste daran: Mitmachen kostet keinen Cent!

Wer bisher nur neidisch zugesehen hat, kommt jetzt selbst aufs Parkett! Bei der „Langen Nacht der Tanzstudios“ darf jeder ran – egal ob Tanzprofi, blutiger Anfänger, Kind, Teenager oder Erwachsener.

Am Samstag, 19. September, ab 13 Uhr heißt es in teilnehmenden Studios im ganzen Land: Musik aufdrehen und los!

Hip Hop bis Ballett

Das Programm hat ordentlich Wumms: Mitreißender Hip Hop, elegantes Ballett, spektakuläre Akrobatik oder lässiger Musical Dance – quer durch die Tanzwelt gibt es Schnupperkurse, Workshops und Shows.

Und keine Angst vor peinlichen Anfänger-Schritten: Vorkenntnisse sind ausdrücklich nicht nötig. Wer lieber zuschaut, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Die Ensembles der Studios zeigen bei spektakulären Auftritten, was sie draufhaben.

Schwungvolle Vorführungen gibt es ebenso wie Workshops (Bild: Istock).

Tanzen verbindet und hält fit

Hinter der Aktion steht der Verband der Tanzstudios Österreich. Die Idee dahinter: Berührungsängste abbauen, Menschen in Bewegung bringen und zeigen, was in Österreichs Tanzstudios steckt.

„Tanzen verbindet Generationen, hält mental sowie körperlich fit und macht vor allem unglaublich viel Spaß“, sagt das Organisationsteam.

Gratis, ausprobieren und abtanzen

Der Eintritt zu den angebotenen Programmpunkten ist kostenlos beziehungsweise auf Basis einer freien Spende. Wer dabei sein will, sollte sich allerdings rechtzeitig informieren: Welche Studios mitmachen und welche Workshops angeboten werden, unterscheidet sich je nach Standort.

Auch der Walzerschritt darf nicht fehlen (Bild: Istock).

Die wichtigsten Infos

Was? 4. Lange Nacht der Tanzstudios

Wann? Samstag, 19. September 2026, ab ca. 13 Uhr

Wo? In teilnehmenden Tanzstudios in ganz Österreich

Eintritt? Kostenlos / freie Spende

Also: Tanzschuhe schnappen, Freunde einpacken und ab auf die Tanzfläche! Denn am 19. September gilt in Österreich nur eine Regel: Wer stillsteht, ist selber schuld!