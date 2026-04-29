Es ist wieder soweit. Am 30. April wird im Tiergarten Schönbrunn das Maibaumfest gefeiert. „Ab 16 Uhr wird bei uns im idyllischen Gastgarten des Gasthaus Tirolergarten zünftig gefeiert. Unser Maibaumfest verbindet Brauchtum, Musik und kulinarische Genüsse“, freut sich Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck auf viele Besucher. Offiziell eröffnet wird das Fest um 17 Uhr mit einem traditionellen Bieranstich gemeinsam mit Ottakringer. Für die passende musikalische Einstimmung sorgt ein Bläserensemble der Gardemusik.

Auch danach ist beste Stimmung garantiert: Live-Musiker und Austropopper Michael Pobisch begleitet den Abend musikalisch. Dazu werden im Gasthaus Tirolergarten deftige Schmankerl serviert, allen voran das beliebte Grillhendl mit Beilagen- und Salatbuffet. Der bunt geschmückte Maibaum mit einer Höhe von mehr als zehn Metern wird bereits in den frühen Morgenstunden aufgestellt. Ein Hauch von Landleben mitten in Wien ist beim Maibaumfest garantiert – auch bei einem Besuch im benachbarten Tirolerhof, wo es derzeit Nachwuchs bei den Tauernschecken Ziegen und Tiroler Steinschafen gibt.

Info zum Maibaumfest:

Das Gasthaus Tirolergarten ist sowohl über den Tiergarten Schönbrunn als auch direkt vom Schlosspark aus erreichbar. Für alle, die ausschließlich das Maibaumfest besuchen möchten, ist daher keine Eintrittskarte für den Zoo notwendig. Ein öffentlicher Parkplatz (Kurzparkzone) steht am Seckendorff-Gudent-Weg zur Verfügung. Gefeiert wird bis 21 Uhr.