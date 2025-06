Das neue Bezirksparlament in Favoriten ist angelobt

Bei der konstituierenden Sitzung im Favoritner Amtshaus wurden am Mittwoch Abend die Weichen für den 10. Bezirk neu gestellt. Auch zukünftig steht Marcus Franz (SPÖ) an der Spitze Favoritens und ihr zur Seite stehen Gerhard Blöschl (SPÖ) uns Christian Schuch (FPÖ)

Gleich zu Beginn der konstituierenden Sitzung in Favoriten gedachten Mandatare und Gäste mit einer Schweigeminute den Opfern des Amoklaufs in Graz. Nach diesem bewegenden Moment wurden die Bezirksräte, die Favoriten in der Legislaturperiode vertreten werden von Stadträtin Kathrin Gaál angelobt, für die diese Ehre etwas ganz Besonderes war. “Ich habe mich sehr darauf gefreut die Angelobung in meinem Heimatbezirk vornehmen zu dürfen. In meinem Kalender im Büro im Rathaus habe ich diesen Termin unter “für Daheim” eingetragen.

Im Anschluss gab Gaál den frisch angelobten Bezirksräten noch wichtige Worte mit auf den politischen Weg: “Sie alle sind die ersten Ansprechpartner für die Menschen. Damit kommt ihnen eine der wichtigsten Aufgaben in der Politik zu. Zuzuhören und dann Lösungen zu finden. Ich wünsche ihnen allen alles erdenklich Gute”.

Jetzt kam den Bezirksräten die Aufgabe zu den Bezirksvorsteher zu wählen. Wenig überraschend wurde Marcus Franz mit 39 JA und 19 NEIN-Stimmen in dem Amt bestätigt und nahm die Wahl “sehr gerne” an. In seiner Antrittsrede stellte er klar und deutlich fest “Favoriten ist besser als sein Ruf” und sparte nicht an Vorwürfen an die Medien. Im gleichen Atemzg wiederholte er seine Forderung nach “mehr Polizisten” und betonte, dass “kein anderer Bezirk so viele Facetten vereint”.

Auch sein bisheriger Stellvertreter Gerhard Blöschl, wurde mit 36 JA und 22 NEIn-Stimmen in seinem bisherigen Amt bestätigt.

Als zweitstimmenstärkste Partei stellt die FPÖ zukünftig den zweiten Bezirksvize. Zur Wahl stellte sich Christian Schuch. Trotz der 37 NEIN Stimmen reichten die 20 JA-Stimmen für das Amt des stellvertretenden Bezirksvorsteher.

Die Mandatsverteilung

Die SPÖ bleibt zwar mit 42,25 % stimmenstärkste Partei im 10. Bezirk, muss aber 3 Mandate abgeben. Damit ist sie nur mehr mit 27 Sitzen im Bezirksparlament vertreten. Zweitstärkste Kraft in Hietzing wurde die FPÖ. Sie stellt zukünftig 17 Bezirksräte. Zu den weiteren Gewinnern zählen NEOS, die ein Mandat dazu gewinnen konnten und nunmehr 3 Sitze haben und die KPÖ, die sich ebenfalls über ein weiteres Mandat freut. Sie verfügen jetzt über 2 Bezirksräte.

Zu den Verlieren zählt die ÖVP. Sie büßte gleich 6 Sitze ein und ist zukünftig nur mehr mit 5 Sitzen im Bezirksparlament vertreten. Auch SÖZ verliert einen Sitz und entsendet zukünftig nur mehr einen Bezirksrat.

Die Liste HC Strache erhält im Vergleich zur letzten Wahl kein Mandat mehr und die Liste POSCH, wie auch HERZ haben den Einzug nicht geschafft.