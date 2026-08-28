Der Bacherpark wird erstmals zur Festmeile

Musik, Pizza, Bücher, Kunst und jede Menge Grätzl-Vibes: Am Samstag, 5. September, wird der Bacherplatz in Margareten erstmals zur großen Festbühne.

Das wird ein Hit: Von 14 bis 22 Uhr verwandeln sich Bacherplatz und Pannaschgasse in einen offenen Treffpunkt für Nachbarn, Familien und alle, die Lust auf einen bunten Nachmittag und Abend haben.

Organisiert wird das Bacherpark Straßenfest vom Verein „Margareten in Bewegung – Kulturverein für ein gelebtes Miteinander“. Auf dem Programm stehen Live-Musik und DJs, darunter Bakkers Trakkers, Sam Irl, Masha Dabelka, Flow the Slow, Brat Rabatt und Gold as Ice.

Pizza und Köstlichkeiten

Dazu gibt’s Pixel Pizza, kolumbianische Köstlichkeiten von Don Joaco Cafe & Aperitivo, kalte Drinks, eine Hüpfburg und Kinderprogramm. Wer lieber stöbert, kann beim Bücherflohmarkt der Bücherei Margareten fündig werden oder den Kunst- und Designstand entdecken.

Für alle Margaretner

Die Idee dahinter: öffentlichen Raum zum gemeinsamen Raum machen. Ein Fest mitten im Grätzl, bei dem Musik, Kulinarik und Begegnung zusammenkommen.

Bacherplatz, Ecke Pannaschgasse im 5. Bezirk:

Samstag, 5. September 2026, 14–22 Uhr