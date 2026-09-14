Mit NV WohnenPlus zu Hause rundum geschützt

Das eigene Zuhause ist mehr als nur vier Wände: Es ist Rückzugsort, Arbeitsplatz und Mittelpunkt des Lebens.

Mit der Haushaltsversicherung NV WohnenPlus lässt sich all das absichern, was einem lieb und wichtig ist – flexibel und passend zur persönlichen Lebenssituation.

Schutz, der mitdenkt

Ob Möbel, Kleidung, Elektrogeräte oder persönliche Wertgegenstände: NV WohnenPlus schützt bei Schäden durch Feuer, Sturm, Leitungswasser oder Einbruch. Die inkludierte Privathaftpflichtversicherung greift zudem, wenn anderen Personen unbeabsichtigt ein Schaden zugefügt wird. Ein besonderer Vorteil: Auch grobe Fahrlässigkeit ist bei der Niederösterreichischen Versicherung zu 100 Prozent mitversichert.

Individuell erweiterbar

Je nach Bedarf lässt sich der Versicherungsschutz ergänzen – etwa für Fahrräder und E-Bikes, Glasbruch, Photovoltaikanlagen, moderne Haustechnik oder digitale Soforthilfe. So passt sich die Versicherung flexibel an das eigene Leben und die individuellen Wohnbedürfnisse an.

Zwei Monatsprämien gratis

Ein Neuabschluss lohnt sich jetzt besonders: Wer bis zum 30. September 2026 eine neue NV WohnenPlus Haushaltsversicherung abschließt, erhält zwei Monatsprämien gratis.

Auch im Schadensfall setzt die Niederösterreichische Versicherung auf schnelle Hilfe und persönliche Betreuung. Erst kürzlich wurde die NV erneut für das „Beste Schadensmanagement Österreichs“ ausgezeichnet.

Weitere Informationen gibt es unter nv.at/wohnen sowie in einem NV-Kundenbüro in der Nähe.