11 Tage, 11 Plätze: Starkes “Sport.Platz”-Finale

Jede Menge Energie: Die SPORT.PLATZ Wien-Tour hat den Sommer wieder in Bewegung gebracht. Beim großen Finale verwandelte sich der Resselpark noch einmal in eine Bühne für Sport, Tanz, Akrobatik und Ausprobieren.

Schon zum Auftakt war klar: Dieser letzte Tourstopp sollte etwas Besonderes werden. Mit einer spektakulären Akrobatik-Show sorgten die Cheerleaderinnen der Danube Dragons für den ersten großen Applaus – und brachten das Publikum ordentlich in Stimmung.

Kostenloses Angebot

Danach war das Publikum selbst an der Reihe. Gemeinderat Filip Worotynski, der in Vertretung von Sportstadtrat Hacker vor Ort war, gab gemeinsam mit ASKÖ WAT Wien Präsident Smajo Pasalic den Startschuss zur ersten Bewegungseinheit Strong Nation®.

„Als größter Sportverband Wiens ist es uns auch in den Sommermonaten ein großes Anliegen, kostenlose Bewegung ohne viel Aufwand für Groß und Klein zu ermöglichen“, so Pasalic.

Und genau das machte den besonderen Charme der Tour aus: Niemand musste Profi sein. Einfach vorbeikommen, ausprobieren und mitmachen – mitten in Wien und mitten im Sommer.

Begeistert: Gemeinderat Filip Worotynski, ASKÖ WAT Wien-Präsident Smajo Pasalic und Generalsekretärin Sonja Landsteiner (Bild: Arman Rastegar.

Park wird zur Tanzfläche

Noch einmal richtig laut wurde es vor der letzten Sporteinheit der heurigen Tour. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer von Indeed Uniqe begeisterten das Publikum mit einer energiegeladenen Performance und brachten Bewegung in jede Ecke des Resselparks.

Danach hieß es ein letztes Mal: Matten ausrollen und loslegen. Bei Pilates konnten die Teilnehmer die diesjährige Bewegungstour sportlich ausklingen lassen.

Für junge Sportler

Auch für die jüngsten Gäste war einiges geboten. Beim abwechslungsreichen Kinderprogramm konnten sie spielerisch Bewegung entdecken, Neues ausprobieren und sich nach Herzenslust austoben. So wurde das Finale zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Im Resselpark ging es richtig rund (Bild: Arman Rastegar).

Erst Sport, dann Glück

Zum Abschluss wartete noch ein besonderes Highlight: Bei der großen Tombola-Verlosung durften die Besucherinnen und Besucher auf attraktive Preise hoffen. Nach einem Tag voller Bewegung gab es damit auch noch eine Portion Glück obendrauf.

17 Jahre, kein bisschen leise

Seit mittlerweile 17 Jahren bringt die SPORT.PLATZ Wien Tour Sport und Bewegung dorthin, wo die Wienerinnen und Wiener ihren Sommer verbringen: in Parks und öffentliche Freiräume.

Das Erfolgsrezept? Niederschwellig, kostenlos und für alle. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Sportbegeisterte – die Tour lädt dazu ein, neue Aktivitäten kennenzulernen und vor allem eines zu erleben: Wie gut es tut, gemeinsam in Bewegung zu sein.

Jetzt heißt es: Turnschuhe anbehalten und rein in den Herbst!