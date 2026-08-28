Die Stadionbrücke ist wieder für den Verkehr geöffnet

Gute Nachrichten: Die Stadionbrücke zwischen dem 2. und 3. Bezirk ist nach umfangreichen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Stadt Wien hat die umfassende Modernisierung der Stadionbrücke erfolgreich abgeschlossen. Damit ist die Verbindung zwischen dem 2. und 3. Bezirk fit für die mit 5. September startende Nutzung durch die verlängerte Straßenbahnlinie 18. Die Verkehrsfreigabe erfolgt nun bereits eine Woche früher als geplant.

„Mit der nun abgeschlossenen Modernisierung der Stadionbrücke haben wir eine zukunftsfitte Verbindung zwischen dem 3. und dem 2. Bezirk für Öffis, den Radverkehr und den Individualverkehr geschaffen“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima, die sich bei allen Beteiligten für die Umsetzung bedankt.

Die 82 Meter lange und 26 Meter breite Brücke wurde seit Februar 2025 von der Stadt Wien – Brückenbau und Grundbau umfassend ertüchtigt, um die neuen Anforderungen durch die bis zum Stadion verlängerte Straßenbahnlinie 18 sicher aufnehmen zu können. Die Gleisbauarbeiten wurden wie geplant abgeschlossen.

Restarbeiten bis Herbst 2026

Nach der Verkehrsfreigabe folgen noch letzte Restarbeiten, darunter die Fertigstellung einzelner Einbauten und Korrosionsschutzmaßnahmen. Diese Maßnahmen haben jedoch keinen Einfluss auf den Verkehr auf und unter der Brücke.