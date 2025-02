Countdown zum Ostermarkt im Schloss Schönnbrunn läuft

Im imperialen Ambiente des Ehrenhofs von Schloss Schönbrunn entsteht ein neuer Osterzauber. Am 27. März 2025 eröffnet der neu gestaltete Ostermarkt Schloss Schönbrunn.

Der Frühling erwacht und mit ihm öffnet der neu gestaltete Ostermarkt Schloss Schönbrunn seine Pforten für die Ostersaison. Von 27. März bis 21. April 2025 wartet auf die Besucher ein breitgefächertes Angebot an Kunsthandwerk, das auf abwechslungsreiche Erneuerungen & Highlights trifft. Neben dem neuen Strohlabyrinth, den Boule-Bahnen, einer regelmäßigen stattfindenden Rätselrallye für Kinder sowie dem nostalgischen Riesenrad laden blühende Dekorationen und liebevoll gestaltete Marktstände zum Stöbern ein, während kunstvolles Handwerk und feine Spezialitäten für einzigartige Genussmomente sorgen.

Schon beim Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn war der Eingang mit dem Sternenportal ein wahrer “Hingucker”: Dieses Highlight wird nun auch beim neuen Ostermarkt Schloss Schönbrunn so weitergeführt: als Eingang erwartet Besucher ein 12 Meter hohes, schön dekoriertes OSTERPORTAL, passend in Osterei-Form, durch das man in die frühlingshafte Welt vom Ostermarkt Schloss Schönbrunn gelangt.

Osterfreude & Frühlingsstimmung

Der großflächig angelegte Markt lädt Besucher zum gemütlichen Schlendern durch die österlich-verzierten Gassen ein, bietet auf mehreren sogenannten “Genusswiesen”- Grünflächen – mit ausreichend Sitzgelegenheiten – einen wunderbaren Platz zum gemeinsam Die perfekt ins Ambiente des Ehrenhofs von Schloss Schönbrunn integrierten Hütten erscheinen in schöner Oster-Deko und Blumen-Schmuck.

Die über 80 Marktstände bieten ein breitgefächertes Angebot an regionalem Kunsthandwerk, ergänzt durch gastronomische Schmankerl – ideal um die ersten Sonnenstrahlen mit den Liebsten zu genießen. Den Frühlingszauber vervollständigt eine weitere neue Oster-Besonderheit: Im Zentrum vom Ostermarkt Schloss Schönbrunnfindet sich ein Blumen-Osterei als eindrucksvolles, österliches Wahrzeichen. Dieses Blumen-Osterei besteht aus 3 Tonnen bunter, echter Blumen, die vom Gärtnereiunternehmen “Starkl” mit viel Liebe dekoriert und aufgebaut werden.

Ostermarkt Schloss Schönbrunn

ÖFFNUNGSZEITEN

von 27. März 2025 bis 21. April 2025

täglich ab 10:00 Uhr geöffnet

Freitag, Samstag und Ostersonntag

jeweils von 10:00–21:00 Uhr

Montag – Donnerstag, Sonntag (ausg. Ostersonntag)

jeweils von 10:00–19:00 Uhr

https://www.ostermarkt-schoenbrunn.at/