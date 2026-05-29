Pünktlich zum Start der Sommerferien verwandelt sich der Arkadenhof des Wiener Rathauses wieder in ein Paradies für kleine Bücherfans. Am 2. Juli lädt das Wiener Kinderlesefest bereits zum 15. Mal zu einem abwechslungsreichen Tag voller Geschichten, Abenteuer und Mitmachaktionen ein. Der Eintritt ist frei.

Lesen ist alles andere als langweilig – das beweist das Wiener Kinderlesefest seit mittlerweile eineinhalb Jahrzehnten. Auch heuer erwartet Familien ein buntes Programm, das Kinder spielerisch für Bücher und Geschichten begeistern soll. Organisiert wird die Veranstaltung vom echo medienhaus.

Gratis-Lesestoff für die Sommerferien

Im Mittelpunkt stehen natürlich die Bücher. Alle Besucher im Alter von fünf bis 14 Jahren dürfen sich kostenlos ein Buch aussuchen und mit nach Hause nehmen. Damit soll der Lesespaß auch nach dem Fest weitergehen und für spannende Ferienmomente sorgen.

Der besondere Reiz: Statt Pflichtlektüre und erhobenem Zeigefinger stehen Neugier, Fantasie und Freude am Lesen im Vordergrund. Der historische Arkadenhof bietet dafür die passende Kulisse.

Abenteuer auf der Lesebühne

Auch auf der Bühne wird es spannend. Mehrere Lesungen nehmen die jungen Gäste mit auf fantasievolle Reisen.

Zu den Höhepunkten zählt „Marie und die Wolke“, ein bislang unveröffentlichtes Abenteuer von Christine Nöstlinger. Autor Chris Koch präsentiert sein Buch „Bina Wiener“, in dem die junge Heldin gemeinsam mit ihrer flauschigen Begleiterin Uschi durch die Zeit reist. Für Spannung sorgt außerdem Lesepatin Ruth Odehnal vom Roten Kreuz mit ihrer „Rettungsmission“.

Schminken, Spielen und Mitmachen

Neben den Lesungen wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Besucher. Beim Kinderschminken von BIPA können sich Kinder in Feen, Drachen oder Superheld verwandeln. Am Spieletisch von Thalia stehen zahlreiche Spiele zum Ausprobieren bereit.

Ein weiteres Highlight ist das große Kinderlesefest-Gewinnspiel. Als Hauptpreis winkt ein rotes woom EXPLORE 5-Fahrrad. Die Teilnahme ist sowohl online als auch über Social Media möglich.

Starke Unterstützung für die Leseförderung

Möglich gemacht wird das Wiener Kinderlesefest durch die Unterstützung zahlreicher Partner, darunter die Wiener Städtische Versicherung, die Bildungsdirektion Wien sowie weitere Förderer und Unterstützer. Gemeinsam setzen sie ein Zeichen für die Bedeutung von Lesen und Bildung.

Weitere Informationen zum Programm sowie zum Gewinnspiel gibt es unter kinderlesefest.at.

Wiener Kinderlesefest 2026

Donnerstag, 2. Juli 2026, ab 10 Uhr

Arkadenhof des Wiener Rathauses

Eintritt frei