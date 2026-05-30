Mehr als sieben Jahrzehnte fand am Heumarkt im 3. Bezirk kein Boxkampf mehr statt. Diese lange Durststrecke geht am 5. Juni zu Ende, wenn es wieder heißt: “Willkommen beim WBF-WM-Kampf” … Diesmal stehen zwei Halbschwergewichts-Kracher im Ring der Open-Air-Kampfarena: Mobin Kahraze und Mansur Elsajev!

Die Profi-Vorschau

“Einen ausgeglicheneren Kampf kann man kaum ansetzen”, sagt Bounce-Veranstalter und Ex-Profiboxer Marcos Nader. „Mobin ist hervorragend vorbereitet, aber mit Mansur Elsajev steht ihm der stärkste und gefährlichste Gegner seiner bisherigen Profikarriere gegenüber.” Mit Hochspannung wird der Kampf-Freitag erwartet.

Weltmeisterin ist zurück

Ihre Ring-Rückkehr nach der Niederlage in London feiert auch die amtierende WBF-Weltmeisterin Michaela Kotaskova. Ihre Gegnerin Ester Konecna, aktuell Nummer 15 der Weltrangliste, reist keineswegs als Außenseiterin an: Die Tschechin besiegte bereits Ex-Weltmeisterin Mikaela Lauren – jene Gegnerin, gegen die auch Kotaskova triumphierte.

Viele tolle Kämpfe

Dazu kommt der Abschiedskampf von Timy Shala gegen Tomas Adamek, dann trifft Ex-Bounce Boxer Howig Grigorjan auf den deutschen Profi Anas El Abid und das österreichische olympische Nationalteams boxt gegen eine Frankreich-Auswahl.

Aktuelles: Bounce

Resttickets sind noch verfügbar unter Tickethead/Bounce