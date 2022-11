Stefan Sittler-Koidl ist nach acht langen Jahren nicht mehr Präsident des Praterverbandes – ihm folgte Silvia Lang, die seit 28 Jahren Vorstandsmitglied ist, in dieser Funktion. Und sie legt in unserem Exklusiv-Gespräch Wert auf die Feststellung: „Der ganze Prater ist ein großes Team.“ Dazu gehört natürlich auch ihr „Vize“ Fredo Nemec. Die beiden Neuen an der Spitze sind echte Prater-Kinder: Langs Familie war im Jahr 1866 in den Prater gekommen, die von Nemec 1890. Was beide vereint, ist unter anderem die Freude, dass man die Corona-Krise gut überstanden hat: „Wir haben heuer die Besucherzahlen von 2019, dank der vielen Gäste aus Österreich, aber auch der Touristen.“ Für 2023 hat man sich viel vorgenommen: Immerhin begeht die Weltausstellung mit der Rotunde ihren 150. Geburtstag, was selbstverständlich ausgiebig gefeiert werden muss.

Wintermarkt

Auch heuer steht dem Prater noch ein Höhepunkt bevor: Der Wintermarkt ist nach dem gerade zelebrierten „Halloween“ mit dem erfolgreichen „Ghost­run“ ein ganz spezielles Ereignis – vor allem für Natascha Kornberger vom Eventmana­gement: „Er dauert heuer vom 19. November bis zum 8. Jänner. Alle haben also genug Zeit, um hierher zu kommen.“