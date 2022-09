Der Schandfleck muss schnell verschwinden

Es gibt auch im zweiten Bezirk, der nicht nur bei den Leopoldstädtern, sondern bei allen ­Wienern immer beliebter wird, sogenannte Schandflecke: Baulücken, die jahrelang nicht gefüllt werden, verfallene Häuser oder grausliche Lokale, die nach dem Zusperren völlig verfallen. Nicht nur das WIENER BEZIRKSBLATT, sondern auch die Bezirksvorstehung sind dankbar, von aufmerksamen Leserinnen und Lesern darauf aufmerksam gemacht zu werden.

Lokalaugenschein

Ein Lokalaugenschein unserer Zeitung ergab, dass sich Ecke Taborstraße und Große Stadtgutgasse tatsächlich ein der­artiger Schandfleck inmitten der blühenden Leopoldstadt befindet – unser Foto beweist das leider auf eindrucksvolle Weise. Bezirksvorsteher Alex Nikolai verspricht: „Ich bin stets bemüht, dass solche Erd­geschosszonen nicht leer stehen, sondern verwertet werden und biete auch in diesem Fall gerne meine Mithilfe an. Letztlich liegt die Entscheidung aber in der Hand der Eigentümer.“