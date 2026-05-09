Der 38. Frauenlauf bricht wieder Rekorde – und zeigt, dass der Laufboom im Land unvermindert anhält. Denn er ist ausgebucht: 31.000 Frauen und Mädchen sind angemeldet, gut 1.000 weitere stehen auf der Warteliste.

Glückliche Organisatorin

“31.000 Anmeldungen und bereits über 1.000 Frauen und Mädchen auf der Warteliste zeigen, wie groß die Begeisterung für den ASICS Österreichischen Frauenlauf ist. Die Teilnehmerinnen kommen mit ganz unterschiedlichen Zielen an die Startlinie – und genau diese Vielfalt macht den Lauf so besonders”, so Frauenlauf-Chefin Ilse Dippmann.

Über 5 oder 10 Kilometer

Zwei Bewerbe über 5 km und 10 km sowie 5 km Nordic Walking stehen an diesem Sonntag am Programm. Der Lauf richtet sich an erfahrene Läuferinnen ebenso wie an Einsteigerinnen, junge Teilnehmerinnen, Freundinnen-Gruppen, Familien und alle, die gemeinsam in Bewegung kommen möchten. Die Veranstaltung gibt es seit 1988 und macht Frauen und Mädchen im Sport sichtbar, ist Erfinderin Dippmann stolz.

ASICS Österreichischer Frauenlauf

Datum: Sonntag, 31. Mai 2026

Ort: Wiener Prater

Distanzen: 5 km, 10 km, 5 km Nordic Walking

Teilnehmerinnen: 31.000 Frauen und Mädchen

Motto: HERE FOR MORE

Kinderlauf

Datum: Samstag, 30. Mai 2026

Ort: Wiener Prater

Teilnehmer: 3.000 Buben und Mädchen