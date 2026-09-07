Tag des Kindes wird in Hietzing FEST gefeiert

Wenn der Sommer langsam in den Herbst übergeht, beginnt nicht nur ein neues Kindergarten- und Schuljahr – in Wien ist diese Zeit traditionell auch dem Tag des Kindes gewidmet – und dieser wird am 13. September im Streckerpark “FEST” gefeiert

Die Kinderfreunde Hietzing feiern den Welttag des Kindes auch heuer wieder mit und laden am Sonntag, 13. September 2026, zum großen Fest in den Streckerpark. Das diesjährige Motto lautet „Miteinander FEST entschlossen“. Damit wollen die Kinderfreunde nicht nur gemeinsam mit den Familien ein schönes Fest feiern, sondern auch ein Zeichen für Zusammenhalt und Kinderrechte setzen. Ein Anliegen, das die Kinderfreunde bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1908 begleitet: allen Kindern gute Chancen zu ermöglichen und Familien in ihrem Alltag zu unterstützen.

In Hietzing steht an diesem Tag natürlich vor allem der gemeinsame Spaß im Mittelpunkt: Bereits ab 12 Uhr lädt ein Kinderflohmarkt zum Stöbern und Verkaufen ein. Von 14 bis 17 Uhr erwartet Kinder und Familien ein buntes, kostenloses Programm mit Luftrutsche, Kinderschminken, Bastelstationen, Mini-Playback-Show, Micro-Soccer und vielem mehr.

Tag des Kindes der Kinderfreunde Hietzing

Sonntag, 13. September 2026

Streckerpark, 1130 Wien

Kinderflohmarkt: 12–17 Uhr

Kinderprogramm: 14–17 Uhr