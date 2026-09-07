Besoffenen Pedalrittern droht 6.000 Euro Strafe

Chaos im Donaupark durch vier besoffene Pedalritter. Sie waren so auffällig, dass Passanten Alarm schlugen.

Mit ordentlich Schlagseite durch den Donaupark: Vier stark alkoholisierte Radfahrer haben in der Donaustadt für einen gefährlichen Einsatz gesorgt. Zeugen beobachteten das Quartett, wie es teilweise selbst verschuldet zu Sturz kam und immer wieder nur knapp an Kollisionen mit anderen Radfahrern vorbeischrammte.

Besonders brisant: Die vier – zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 46 bis 51 Jahren – waren offenbar alles andere als nüchtern unterwegs. Besorgte Zeugen verständigten den Polizeinotruf.

Fataler Alkohol-Test

Beamte der Landesverkehrsabteilung konnten die Gruppe schließlich anhand der Beschreibungen wiedererkennen und anhalten. Dann folgte der Alkoholtest – und der hatte es in sich: Die Messwerte lagen zwischen 1,2 und satten 2,4 Promille.

Damit war die Radtour für die vier slowakischen Staatsangehörigen endgültig vorbei. Sie wurden angezeigt und durften keinen Meter weiter mit ihren Leihrädern fahren. Denn in Österreich gilt für Radfahrer grundsätzlich eine Promillegrenze von 0,8. Ab diesem Wert gilt man laut StVO jedenfalls als alkoholbeeinträchtigt und darf kein Fahrrad mehr lenken.

Bis 6.000 Euro Strafe

Aus dem gemütlichen Ausflug durch den Donaupark wurde damit eine ziemlich teure und ernüchternde Angelegenheit. Denn ab 1,2 Promille muss man mit 1.200 bis 4.400 Euro Geldstrafe rechnen. Bei mehr als 1,6 Promille kann die Strafe auf 5.900 Euro steigen.