Ein Tap und losfahren: Die Wiener Linien starten mit Tap+Ride eine neue, besonders einfache Ticketlösung. Ein einziger Tap mit Debit- oder Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch genügt – und schon gilt das gewählte Zahlungsmittel als Ticket für die ausgewählte Fahrt in der Kernzone Wien. Damit bieten die Wiener Linien eine zusätzliche, besonders niederschwellige Möglichkeit, spontan und unkompliziert ein Ticket zu lösen – ganz ohne vorherigen Kauf am Automaten oder in der App.

„Mit täglich rund 2,47 Millionen Fahrgästen sind die Wiener Linien das Rückgrat der Mobilität in unserer Stadt. Deshalb bauen wir das Angebot konsequent weiter aus – mit dem klaren Ziel, noch mehr Menschen für die Öffis zu gewinnen. Dazu gehört auch ein Ticketkauf, der so einfach ist wie das Einsteigen selbst: tippen und losfahren. Mit Tap+Ride setzen wir einen weiteren Schritt, um den Umstieg noch attraktiver zu machen“, betont Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Einfachste Bedienung

Die Nutzung von Tap+Ride ist bewusst einfach gehalten: Fahrgäste wählen am Gerät die gewünschte Ticketanzahl – bis zu fünf Tickets pro Bezahlvorgang – und legen anschließend ihr Zahlungsmittel auf. Zur Auswahl stehen „1 Fahrt WIEN“ und „1 Fahrt WIEN Ermäßigt“. Ein Signalton und ein Häkchen am Display bestätigen den erfolgreichen Kauf. Ab diesem Moment ist das verwendete Zahlungsmittel der gültige Fahrschein.

Insgesamt stehen 15 Tap+Ride-Geräte an neun zentralen Stationen zur Verfügung: Südtiroler Platz – Hauptbahnhof, Westbahnhof, Bahnhof Meidling, Stephansplatz, Schwedenplatz, Spittelau, Zieglergasse, Neubaugasse und Erdberg. Die Geräte befinden sich in unmittelbarer Nähe der Ticketautomaten und sind durch auffällige Beklebungen leicht erkennbar.

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, erklärt: „Wir starten Tap+Ride ganz bewusst an stark frequentierten Knotenpunkten – dort, wo viele Menschen unterwegs sind und wo vor allem auch unsere internationalen Gäste ankommen. Gerade für Tourist*innen soll der Einstieg in die Wiener Öffis so einfach wie möglich sein: Ankommen, Ticket wählen, ein Tap, und schon kann die Fahrt losgehen.“

Kontrolle ganz unkompliziert

Auch bei der Ticketkontrolle bleibt es einfach: Fahrgäste zeigen lediglich das verwendete Zahlungsmittel vor, das vom Kontrollgerät kontaktlos ausgelesen wird. Zusätzlich steht ein eigenes Kundenportal zur Verfügung. Dort können Nutzer ihre Fahrten einsehen sowie Belege bequem herunterladen. Mehr Informationen dazu sind unter wienerlinien.at/tapandride zu finden.