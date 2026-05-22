Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die aktuellen E-Modelle von Renault. Besonders gespannt dürfen Gäste auf den neuen Renault Twingo sowie die Modelle R4 und R5 sein. Vor Ort besteht außerdem die Möglichkeit, die gesamte Renault Modellpalette bei Probefahrten selbst zu testen und die Fahrzeuge hautnah kennenzulernen.

Kulinarik und Unterhaltung inklusive

Neben den Fahrzeug-Neuheiten wartet in Perchtoldsdorf auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Besucher. Für das leibliche Wohl sorgen BBQ-Klassiker frisch vom Grill, kühle Getränke und frisch gezapftes Bier. Wer sich zwischendurch abkühlen möchte, kann sich auf Eis-Genuss freuen. Musikalisch begleitet wird der Nachmittag von einer Music-Box und entspannter Event-Atmosphäre.

Zukunft der Mobilität erleben

Mit dem „Renault Rendezvous“ möchte Auto Ebner zeigen, wie moderne Mobilität heute aussieht: elektrisch, innovativ und alltagstauglich. Die Veranstaltung bietet die ideale Gelegenheit, sich unverbindlich über neue Fahrzeugmodelle zu informieren und gleichzeitig einen entspannten Nachmittag mit Familie und Freunden zu verbringen.

Das Team von Auto Ebner freut sich darauf, zahlreiche Gäste persönlich willkommen zu heißen. Mehr Infos unter autoebner.at/events/renault-rendezvous-grill-chill

“Renault Rendezvous” beim Auto Ebner

Autohaus Ebner, Vierbatzstraße 3, 2380 Perchtoldsdorf

Freitag, 29. Mai 2026, von 12 bis 18 Uhr

Telefon: 01/86693

Web: autoebner.at