„Deutsch für Kinder“ lernen und sicherer ankommen

ÖIF präsentiert gemeinsam mit AUVA und ÖAMTC die fünfte Ausgabe von „Deutsch für Kinder” zum Thema „Aufpassen und sicher ankommen”

Wie lernen Kinder, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen? Die neue Ausgabe des Praxismagazins „Deutsch für Kinder“ des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) verbindet frühe Sprachförderung mit Verkehrserziehung im Kindergarten- und Volksschulalter. Gemeinsam mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und dem Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC) hat der ÖIF die fünfte Ausgabe des Praxismagazins unter dem Titel „Aufpassen und sicher ankommen“ entwickelt.

Das kostenlose Magazin richtet sich an Fachkräfte in elementaren Bildungseinrichtungen, Sprachförderkräfte, Pädagog/innen in Volksschulen und Deutschförderklassen sowie an Eltern und Familien und bietet praxisnahe Materialien für den Alltag in Bildungseinrichtungen und zuhause. Die neue Ausgabe steht auf der ÖIF-Website kostenlos zum Download und Bestellen zur Verfügung.

Verkehrserziehung fördert Sprachkompetenz

Frühe Verkehrserziehung stärkt das Bewusstsein von Kindern für Gefahren im Straßenverkehr und bietet zugleich zahlreiche Anlässe zur sprachlichen Förderung. Wenn Kinder Verkehrsschilder benennen, Regeln erklären oder Alltagssituationen im Straßenverkehr nachspielen, erweitern sie ihren Wortschatz und stärken ihre Ausdrucksfähigkeit.

Die aktuelle Ausgabe „Aufpassen und sicher ankommen“ © ÖIF

Das neue ÖIF-Praxismagazin verknüpft daher Verkehrssicherheit mit sprachlicher Förderung und vermittelt Kindern wichtige Begriffe und Verhaltensregeln für den Alltag. Themen wie Zebrastreifen, Ampeln oder das sichere Verhalten am Gehsteig werden mit sprachlichen Übungen zu Präpositionen, Modalverben oder Imperativen kombiniert. Ziel ist es, Kinder sprachlich zu fördern und gleichzeitig ihr Bewusstsein für Sicherheit, Orientierung und Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu stärken.

Einsetzbare Übungen und mehrsprachige Materialien

Die fünfte Ausgabe von „Deutsch für Kinder“ enthält fachliche Tipps, Sprachförderimpulse und direkt einsetzbare Materialien für die Praxis. Dazu zählen Aufgabenblätter, Bildkarten, Comics als Sprechimpulse, Vorlesegeschichten sowie Spiele zur Verkehrserziehung. Ergänzend stehen am kostenlosen ÖIF-Sprachportal zusätzliche, kostenlose Materialien wie Audiofiles in mehreren Sprachen, Bildkarten, Portfolioblätter und Fachtexte zum Download bereit.

Auch mehrsprachige Hörbeiträge mit Tipps für Familien unterstützen Eltern dabei, Verkehrssicherheit im Alltag zu thematisieren und gleichzeitig Deutschkenntnisse ihrer Kinder zu fördern. Das Magazin ist sowohl digital als auch in Printform verfügbar und eignet sich für den Einsatz in Kindergärten, Vorschulen, Volksschulen und Deutschförderklassen.

Das Magazin steht auf der ÖIF-Website kostenlos zum Download und Bestellen zur Verfügung.