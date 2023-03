Die Marillenblüte auf Hoher See genießen

Rund 240.000 Passagiere waren allein im letzten Jahr mit der DDSG Blue Danube auf der Donau unterwegs. Und in der heurigen Saison möchte man diesen Erfolg weiter ausbauen. Verschiedene Themenfahrten, köstliche Fine Dining Cruises und Sonderfahrten stehen auf dem Programm.

Die Vorgängergeselslschaft der Donaudampfschiffahrtsgesellschaft wurde bereits 1829 gegründet. „Die DDSG Blue Danube ist ein Leuchtturm in der touristischen Wertschöpfung“, betont Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke. Das Unternehmen setzte in der jüngsten Vergangenheit auf Digitalisierung und konnte im Vergleich zum Vorpandemiejahr 2019 bereits im ersten Quartal eine Steigerung um 55 Prozent erreichen. „ Die enorme Steigerung der Online-Verkäufe um 55 Prozent ist ein Beweis für die zukunftsorientierte Ausrichtung des Wiener Traditionsunternehmens“.

Wachauerlandl

Demnächst steht die Marillenblüte in der Wachau an. Von 25. März bis zum 31. März kann das blühende Spektakel erstmals auf der MS Dürnstein bewundert werden. „Mit den erstmalig stattfindenden Fahrten zur Marillenblüte haben wir ein neues Highlight in der Wachau im Angebot und navigieren durch eine der schönsten Regionen Österreichs, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt“, so DDSG-Blue-Danube-Geschäftsführer Wolfgang Hanreich. Neben der atemberaubenden Aussicht erwarten die Passagiere auch kulinarische Marillengrüße.

Fine Dining

Vorbei sind die Zeiten von Wasser und Zwieback auf Hoher See. Bei den Fine Dining Cruises sorgt Haubenköchin Jacqueline Pfeiffer an Bord für das gewisse Extra.

„Die neuen Themenfahrten und Angebote ermöglichen einen neuen Blick auf Wien, der auch für die Einheimischen spannend ist“, meint Wien-Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer. Neben Heurigenfahrten mit Wiener Lied bis hin zum Sunset Barbecue Cruise mit Feuerwerk – das Unternehmen möchte mit den Themenfahrten vor allem Wienerinnen und Wiener dazu einladen, Stadt und Region auf Donauwellen neu zu erleben.

