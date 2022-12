Jede Spende zählt: Johanniter bringen Hoffnung

Auch in Krisenzeiten zeigen die Wiener ihr großes Herz. Das wissen die Johanniter, die um Hilfspakete für den Weihnachtstrucker bitten, der nach Südosteuropa fährt. ­Benötigt werden Nahrungsmittel wie Mehl, Nudeln, Reis und Hygieneartikel wie Duschgel und Zahnbürsten. Und an Schulen, Kindergärten, Vereine oder Firmen: Alle sind eingeladen, mitzumachen. Jede noch so kleine Spende hilft.

Packliste & Spendenkonto

Bis 20. Dezember können die Pakete bei den Johanniter-Sammelstellen abgegeben werden. Unter www.johanniter.at/weihnachtstrucker findet man die aktuelle Packliste. Auch Geldspenden werden gerne angenommen. Spendenkonto: Johanniter-Unfall-Hilfe in Österreich, AT60 2011 1000 0494 0555, Stichwort: Weihnachtstrucker.