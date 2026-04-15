Der Tabak wurde illegal gemischt und verpackt, jede Menge Verpackungsmaterial wurde in den Kellerbereichen gefunden. Die Einsatzteams trauten ihren Augen nicht, da auch zwei Propan-Gasflaschen für den Herstellungsprozess entdeckt wurden. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Ventile geöffnet waren und bereits Gas austrat, was eine massive Gefährdung für Einsatzkräfte, Lokal-Gäste und Haus-Bewohner bedeutete.

Zahlreiche Anzeigen

Die Schwerpunktaktion führte neben den strafrechtlich relevanten Tabak-Funden zu weiteren Anzeigen, darunter mehrere Verstöße gegen die Gewerbeordnung sowie Fälle von Schwarzarbeit. “Illegale Produktionsstätten in Kellern mit hochriskanten Manipulationen an Gasanlagen untergraben nicht nur den fairen Wettbewerb, sondern setzen vor allem Menschenleben aufs Spiel. Damit ist eine klare Grenze überschritten”, so Einsatzleiter Walter Hillerer.