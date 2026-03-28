Von Riesentausendfüßern und Achatschnecken aus Afrika über Stab- und Fangschrecken aus Südamerika, Gottesanbeterinnen aus dem Mittelmeeraum bis zu den Spring- und Vogelspinnen Australiens: In rund 50 Terrarien sind über 300 erstaunliche und seltene Insekten, Spinnentiere und andere Wirbellose im Tropenhaus des Dumba Parks zu bewundern. Besonders eindrucksvoll: die große Vielfalt der Skorpione.

Die außergewöhnliche Insektenausstellung in der Schmetterlingswelt vermittelt den Besuchern grundlegende Kenntnisse über die Vielfalt der Insektenwelt – lebendig, überraschend nah und mit viel Liebe zum Detail. Ein erstaunliches Reich – vielfältig, komplex und faszinierend, das den meisten sonst verborgen bleibt. Außerdem gibt es eine Vielzahl tropischer Pflanzenraritäten zu entdecken. Darüberhinaus finden sich über 100 verschiedene Schmetterlinge 15 verschiedener Arten aus Lateinamerika und Asien. So entsteht ein vielschichtiger Einblick in Lebensräume, Formenvielfalt und die besondere Rolle wirbelloser Tiere in natürlichen Ökosystemen.

Wer die faszinierende Welt der tropischen Insekten aus nächster Nähe erleben möchte, hat noch bis zum 6. April in der Schmetterlingwelt in Tattendorf die Gelegenheit dazu. Weitere Infos und Tickets im Vorverkauf sind auf www.dumbapark.at erhältlich.