Die Zukunft hat jetzt eine Adresse

Wer wissen will, wie ein WARP-Antrieb funktioniert, sollte sich in die Neue-Welt-Gasse 12 in Hietzing aufmachen. Hier steht die Villa Fantastica und in dieser findet man auch die Reparaturanleitung des Raumschiff Enterprise. Unter anderem. Ist das Haus doch die Heimat des bekannten Science-Fiction-Autors Helmuth Mommers – und seine Leidenschaft dafür hat er hier zusammengetragen. 60.000 Bücher zum Thema und 3.500 Filme und Hörbucher finden sich auf drei Etagen – und alle kann man sich ausleihen. Mehr Infos: www.­villafantastica.com