Neue Schau im Künstlerhaus stellt spannende Fragen

„Systemrelevant“ geht der Frage nach, was ein (analoger) Kunstraum im 21. Jahrhundert sein kann. Dabei stehen Themen wie Diversität und spartenübergreifendes Denken im Fokus. Die Schau zeigt zudem den inhaltlichen Weg, den das Künstlerhaus im 1. Bezirk künftig beschreiten möchte.

Mit „Systemrelevant“ will das Künstlerhaus einen Eindruck davon vermitteln, welchen Weg es inhaltlich in den nächsten Jahren beschreiten wird. Die Schau bemächtigt sich dieses so vielfältig diskutierten Begriffes, um ihn neu und anders zu denken, um Fragen zu stellen, ohne die Antworten zu kennen. Sie ist aber auch eine Standortbestimmung des neuen künstlerischen Leiters, eine bewusst persönliche und auch programmatische Schau, um mit den Mitteln einer Ausstellung darüber nachzudenken, was ein (analoger) Kunstraum im 21. Jahrhundert sein kann.

Interessante Ausstellung

Sieben (von insgesamt achtzehn) Künstler:innen haben in diesem Zusammenhang neue Arbeiten für die Ausstellung entwickelt. Die Ausstellung lebt Diversität als Selbstverständlichkeit, spartenübergreifendes Denken und partizipative Projekte werden als bedeutsam und bereichernd begriffen. Die Ausstellung soll einen ersten Eindruck davon vermitteln, welchen inhaltlichen Weg das Künstlerhaus in den nächsten Jahren beschreiten wird.

INFO

Bis 18.2.24

Karlsplatz 5, 1010 Wien

kuenstlerhaus.at