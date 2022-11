Döblinger Ohrringe aus Rotwein-Fässern!

Für Fashionistas, die gerne Wein trinken, ebenso wie für Wein­liebhaberinnen, die auf Modetrends abfahren“, sagt Gründerin Nicole Reif zur Zielgruppe ihres Spezialschmucks. Also für all jene, die gerne Ohrringe tragen und jedes weitere nachhaltige Slow-Fashion-Produkt, das auf den Markt kommt, freudig ­begrüßen.

Natur kreiert mit

„Knock on Wine“ ist eine brandneue Marke, die mit Weingütern kooperiert. Am Ende werden die Ohrringe mit einer 24-karätigen Goldkante von Hand veredelt. Der Rotwein, der im Laufe der Zeit ins Fassholz eingesogen wurde, bleibt im Ohrring. Die Edition des Döblinger ­Weinguts Cobenzl ­enthält sogar über 100 Jahre alten Wein – theoretisch könnten also Freud, Schiele, Klimt, Schnitzler und Co Wein aus exakt diesem Fass ­getrunken haben. „Ist das nicht eine tolle Geschichte?“, lacht die ­engagierte Gründerin.

Made in Austria

Nicht nur das Holz-Ornament ist wiederverwertet, auch die Ohrstecker in ge­bürsteter Optik sind aus recyceltem 925er-Silber. Äußerst beliebt sind auch die vergoldeten Varianten. Das Besondere aber ist, dass sie in einer heimischen Goldschmiedewerkstatt hergestellt werden! Somit ist jedes Modell 100 % „made in Austria“, 100 % nachhaltig und fair. Erhältlich sind die Ohrringe in einigen Boutiquen und online auf www.knock-on-good.com