Die Eröffnung findet ab 11 Uhr statt. Es gibt auch eine geführte Familienwanderung der Naturfreunde zur Warte, ausgehend von der Busstation des 38A von der Haltestelle Parkplatz Cobenzl. Treffpunkt dazu ist um 13 Uhr. Die Wanderung wird etwa 90 Minuten betragen. Reden von Vizebürgermeisterin Barbara Novak, Gemeinderat Thomas Mager, SP-Bezirksvorsteher Stellvertreterin Mahboobeh Bayat und Fortsdirektorin Patra Wagner sind vorgesehen. Am Eröffnungstag gibt es Gratiseintritt zur Aussichtsplattform, Live Musik und ein reichhaltiges Buffet.

Öffnungszeiten

Die Warte ist von Anfang Mai bis Ende Oktober an Samstagen von 12 bis 18 Uhr an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Öffnung außerhalb dieser Zeiten sind möglich und müssen unter der Telefonnummer +43 676/2513539 oder per Mail unter doebling@naturfreunde.at angemeldet werden.