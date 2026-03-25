Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre strapazierten Publikumslieblinge wie Elfriede Ott und Alfred Böhm in den Kammerspielen der Josefstadt stolze 132 Mal die Lachmuskeln ihres Publikums. Nun erlebt die Kultkomödie „Der Mustergatte“ nach Jahrzehnten ihre verdiente Rückkehr auf eine Wiener Bühne.
Von April bis November 2026 bringt UNSER THEATER am Kaasgraben den weltberühmten Theaterklassiker des US-Autors Avery Hopwood wieder auf die Bühne – und das mit besonderem familiären Bezug: Regie führt Goran David Ott, Adoptivsohn von Elfriede Ott, der zugleich die Titelrolle übernimmt.
Worum geht’s? Ehekrise mit Humor
Im Mittelpunkt steht Katharina, die ihrer scheinbar perfekten, aber langweiligen Ehe mit Bankdirektor Wilhelm überdrüssig ist. Ihr Entschluss: Scheidung.
Doch Wilhelms Freund Hans glaubt, die Lösung zu kennen – und die hat es in sich. Mit „Wein, Weib und Gesang“ soll frischer Wind in die Beziehung kommen. Dass sich die Situation dabei ordentlich zuspitzt und ausgerechnet Hans’ eigene Ehefrau ins Spiel kommt, sorgt für turbulente Verwicklungen und überraschende Wendungen.
Ein humorvolles Stück über Liebe, Missverständnisse und die Frage: Ist der „Mustergatte“ wirklich das, was sich jede Frau wünscht?
Premiere und Spieltermine
Der Auftakt erfolgt am Samstag, 25. April 2026 um 17.00 Uhr.
Weitere Vorstellungen finden an fünf Wochenenden bis November statt:
- 26. April
- 21. Juni
- 6. September
- 4. Oktober
- 8. November
Spielort mit besonderem Flair
Gespielt wird im Festsaal der Kaasgraben-Kirche (1190 Wien, Stefan-Esders-Platz). Für Besucherinnen und Besucher gibt es einen praktischen Shuttle-Service von der Straßenbahnlinie 38 (Haltestelle „Paradisgasse“).
Starkes Ensemble auf der Bühne
In den Hauptrollen stehen:
Goran David Ott als Wilhelm Weber
Franziska Spetzler als Katharina
Edith Weindlmayr-Mut als Hermine
Milan Stodulka als Hans
Ergänzt wird das Ensemble durch weitere erfahrene Darstellerinnen und Darsteller, die dem Stück zusätzliche Farbe verleihen.
Karten & Infos
Tickets sind ab € 30,- erhältlich, ermäßigt ab € 25,-. Reservierungen unter: 0664 / 121 81 67 oder per Mail an karten@unsertheater.at
Gewinnspiel: Mit etwas Glück zur Premiere
Das Wiener Bezirksblatt verlost 2 x 2 Karten für die Premiere inklusive einem Glas Sekt!