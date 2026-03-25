Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre strapazierten Publikumslieblinge wie Elfriede Ott und Alfred Böhm in den Kammerspielen der Josefstadt stolze 132 Mal die Lachmuskeln ihres Publikums. Nun erlebt die Kultkomödie „Der Mustergatte“ nach Jahrzehnten ihre verdiente Rückkehr auf eine Wiener Bühne.

Von April bis November 2026 bringt UNSER THEATER am Kaasgraben den weltberühmten Theaterklassiker des US-Autors Avery Hopwood wieder auf die Bühne – und das mit besonderem familiären Bezug: Regie führt Goran David Ott, Adoptivsohn von Elfriede Ott, der zugleich die Titelrolle übernimmt.

Worum geht’s? Ehekrise mit Humor

Im Mittelpunkt steht Katharina, die ihrer scheinbar perfekten, aber langweiligen Ehe mit Bankdirektor Wilhelm überdrüssig ist. Ihr Entschluss: Scheidung.

Doch Wilhelms Freund Hans glaubt, die Lösung zu kennen – und die hat es in sich. Mit „Wein, Weib und Gesang“ soll frischer Wind in die Beziehung kommen. Dass sich die Situation dabei ordentlich zuspitzt und ausgerechnet Hans’ eigene Ehefrau ins Spiel kommt, sorgt für turbulente Verwicklungen und überraschende Wendungen.

Ein humorvolles Stück über Liebe, Missverständnisse und die Frage: Ist der „Mustergatte“ wirklich das, was sich jede Frau wünscht?

Premiere und Spieltermine

Der Auftakt erfolgt am Samstag, 25. April 2026 um 17.00 Uhr.

Weitere Vorstellungen finden an fünf Wochenenden bis November statt:

26. April

21. Juni

6. September

4. Oktober

8. November

Spielort mit besonderem Flair

Gespielt wird im Festsaal der Kaasgraben-Kirche (1190 Wien, Stefan-Esders-Platz). Für Besucherinnen und Besucher gibt es einen praktischen Shuttle-Service von der Straßenbahnlinie 38 (Haltestelle „Paradisgasse“).

Starkes Ensemble auf der Bühne

In den Hauptrollen stehen:

Goran David Ott als Wilhelm Weber

Franziska Spetzler als Katharina

Edith Weindlmayr-Mut als Hermine

Milan Stodulka als Hans

Ergänzt wird das Ensemble durch weitere erfahrene Darstellerinnen und Darsteller, die dem Stück zusätzliche Farbe verleihen.

Karten & Infos

Tickets sind ab € 30,- erhältlich, ermäßigt ab € 25,-. Reservierungen unter: 0664 / 121 81 67 oder per Mail an karten@unsertheater.at

Gewinnspiel: Mit etwas Glück zur Premiere

Das Wiener Bezirksblatt verlost 2 x 2 Karten für die Premiere inklusive einem Glas Sekt!