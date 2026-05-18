Der Job als Versicherungs- und Vorsorgeberater:in vereint vieles, was heute gefragt ist: selbstständiges Arbeiten, flexible Zeiteinteilung und der direkte Kontakt mit Menschen. Ob im persönlichen Gespräch oder online – Kund:innen werden individuell beraten und in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen begleitet.

Dabei gestalten Mitarbeiter:innen ihren Arbeitsalltag eigenständig und sind nicht an einen fixen Ort gebunden. Gleichzeitig profitieren sie von der Sicherheit eines festen Anstellungsverhältnisses. Wichtig sind außerdem eine fundierte Ausbildung und der starke Zusammenhalt im #TeamDONAU, der gerade am Anfang viel Unterstützung bietet.

Mehr als nur Verkauf

Im Mittelpunkt steht nicht der schnelle Abschluss, sondern die langfristige Betreuung der Kund:innen. Versicherungsberater:innen übernehmen Verantwortung für die Absicherung und Zukunft der Menschen. Dafür braucht es neben Fachwissen auch Einfühlungsvermögen, Verlässlichkeit und echtes Interesse.

Oft entstehen so Beziehungen, die über viele Jahre hinweg bestehen bleiben.

„Ich will arbeiten und trotzdem mein Leben leben“

Emina ist im Außendienst der DONAU Versicherung tätig und schätzt vor allem die Flexibilität, die ihr Beruf mit sich bringt. Kein Tag gleicht dem anderen – und genau das macht für sie den Reiz aus.

„Ich wollte arbeiten und trotzdem genug Zeit für mein Leben haben“, erzählt sie. Heute organisiert sie ihre Termine eigenständig und passt ihren Arbeitsalltag flexibel an ihre persönlichen Bedürfnisse an. Gleichzeitig bedeutet das auch, Verantwortung zu übernehmen und klare Prioritäten zu setzen.

Struktur trifft Freiheit

Was Emina besonders überrascht hat: Wie gut sich Eigenständigkeit und klare Strukturen miteinander verbinden lassen. „Ich habe klare Ziele und Unterstützung – aber wie ich meinen Tag gestalte, liegt bei mir.“

Diese Kombination aus Leitlinien und persönlichem Gestaltungsspielraum gibt Sicherheit und eröffnet gleichzeitig viele Möglichkeiten, den eigenen Arbeitsstil zu entwickeln.

Nähe zu Menschen als Schlüssel

Ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit ist für Emina der direkte Kontakt mit Kund:innen. Dabei geht es für sie um weit mehr als klassische Beratung:

„Es geht nicht nur darum, etwas anzubieten, sondern wirklich zuzuhören und passende Lösungen zu finden.“

Gerade diese persönliche Ebene macht den Beruf für sie besonders erfüllend – und sorgt dafür, dass langfristige Beziehungen entstehen.

Ein Job, der sich dem Leben anpasst

Für Emina steht fest: Der Beruf im Außendienst lässt sich mit unterschiedlichen Lebensmodellen gut vereinbaren. Die flexible Gestaltung des Arbeitsalltags ermöglicht es, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen.

„Ich kann meinen Job an mein Leben anpassen – nicht umgekehrt.“

Wer also einen Beruf sucht, der Flexibilität, Sicherheit und Sinn verbindet und dabei auf ein starkes Team setzen möchte, findet bei der DONAU Versicherung eine spannende Perspektive.

Mehr Infos unter donauversicherung.at/karriere/vertrieb