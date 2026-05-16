Seit seiner Aufstellung im Jahr 2019 ist der Bücherschrank am Ceija-Stojka-Platz ein fixer Bestandteil im Grätzl. Hier wird gelesen, geteilt und weitergegeben. Bücher wechseln die Besitzer, Menschen kommen ins Gespräch oder bleiben einfach kurz stehen und schmökern.

Alter Schrank neu gestaltet

Mit der Zeit war man damit aber nicht mehr ganz zufrieden. Es war Zeit für ein “Update”. Gesagt – getan. “Die Schüler entwickelten Skizzen und Collagen als Vorlagen für die Bemalung, die ganze Schule konnte sich quasi mit Ideen beteiligen. Das finale Design wurde anschließend direkt auf den Bücherschrank umgesetzt”, so Direktorin Julia Eckelhart.

Kreative Mittelschule

Wobei die MS Neubaugasse für ihren kreativen Schwerpunkt bekannt ist und das MINT-Gütesiegel trägt – also eine optimale Kombination. Zurück zum Bücherschrank: Er wird jetzt vom Hilfswerk betreut, das sich um Wartung und Ordnung kümmert. Auch Bezirksvorsteher Markus Reiter ist begeistert und bedankt sich bei allen Beteiligten: „Die offenen Bücherschränke gehören einfach zu Neubau dazu. Sie stehen für Tauschen statt Wegwerfen, für Kreislaufwirtschaft und dafür, dass Menschen im Grätzl unkompliziert zusammenkommen.”

Drei weitere Bücherschränke

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist: Im 7. Bezirk gibt es noch drei weitere offene Bücherschränke:

• Ecke Zieglergasse/Westbahnstraße (2010 als Wiens erster offener Bücherschrank errichtet!).

• Gegenüber der Volksschule Stiftgasse 35 (Vally-Wieselthier-Park).

• Vor dem Siebensternpark.