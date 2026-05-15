Wien ist bis Sonntag im ESC-Fieber – mehr oder weniger. Denn der Wettereinbruch mit Temperaturen um die 10 Grad und Dauerregen macht das Ganze nicht lustiger. Daher ergibt auch die aktuelle WBB-Umfrage (WBB-Umfrage der Woche) ein klares Bild: Die Wiener schauen sich das Finale am Samstag vor dem eigenen Bildschirm an.

Nur ein Viertel

Unsere Frage lautete konkret: “Wollen Sie den ESC bei Public Viewing erleben? Sicher – die Stimmung ist ja geil! Oder: Nein, zu viele Leute, lieber im TV”. Und das Votum der Tausenden Wienerinnen und Wiener ist eindeutig: 25 % für ein Public Viewing am Rathausplatz. 75 % für ein Genießen vor dem warmen TV-Schirm daheim.

Countdown zum Finale

Wobei der ORF mit der Übertragung zeigt, was er kann. Die Show sucht ihresgleichen, in Dauerschleife gibt es auch am Samstag ESC-Programme und Hintergrund-Geschichten. Ehe um 21 Uhr das Finale des 70. Song-Contests beginnt. Wer wird gewinnen? Als Favoriten gelten Australien und Finnland. Kann der österreichische Beitrag “Tanzschein” punkten? Die Wiener werden es vor dem Fernseher erleben …