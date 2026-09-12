Drei Schätze in der Nachbarschaft sind zu heben

Im 9. Bezirk wird Nachbarschaft groß geschrieben. Engagierte Bewohner haben drei “Schatzsuchen” ins Leben gerufen, die sich sehen lassen können.

Im Rahmen des GB*-Nachbarschatzes organisieren Bewohnerinnen und Bewohner eigene, interessante Veranstaltungen. Drei Termine sollten sich die Alsergrunder gleich dick im Kalender notieren: Lost geht’s noch im September …

Flohmarkt für Kinder

Am 26. September von 10–16 Uhr kann im Lichtentaler Park kräftig gewühlt werden. Kinder ab 10 Jahren können gebrauchte Kleidung, Spielzeug und andere Gegenstände selbst verkaufen. Jüngere dürfen in Begleitung eines Elternteils teilnehmen. Geplant sind auch ein Mocktail-Stand und kleine Stärkungen für die Kids vor Ort.

© iStock by Getty Images

Zeit zum Reparieren

Am 3. Oktober von 10–18 Uhr findet der Repair-Treff im Grätzl des Néon Shared Ateliers in der Marktgasse 21–23 statt. Ob aufgegangene Naht, fehlender Knopf oder kleines Loch: beim Repair-Treff werden kaputte Kleidungsstücke gemeinsam ausgebessert.

Das Tandler-Festival

Last but not least lädt von 9. bis 10. Oktober, jeweils ab 15 Uhr, das Tandler-Festival “Platzgeschichten” am Julius-Tandler-Platz 6 ein. Am Programm stehen Spaziergänge, Lesungen, Musik, Zauberei und allerlei bunte Geschichten.

Im Mittelpunkt steht das „Steinhaus“ am Julius-Tandler-Platz 6 und die Geschichte dieses besonderen Ortes. Eine Pop-Up-Ausstellung erzählt, wie sich das Gebäude, der Platz und das Leben der Menschen im Laufe der Zeit verändert haben.

Weitere Informationen: GB*Nachbarschatz