Wenn Worte fehlen, bringt ein Clown das Lächeln zurück

Sie vergisst Namen. Sie verliert Erinnerungen. Doch dann kommt ein Clown – und plötzlich ist das Lächeln wieder da.

Demenz kann Menschen verändern. Worte verschwinden, vertraute Gesichter werden fremd, Erinnerungen verblassen. Doch Gefühle bleiben oft erstaunlich lange erhalten. Genau dort setzen die Gesundheitsclowns von “Rote Nasen” an.

Mit Musik, Humor, Aufmerksamkeit und viel Einfühlungsvermögen schaffen sie Begegnungen, für die manchmal gar keine Worte mehr nötig sind.

Humor weckt Emotionen

„Humor ist weit mehr als Unterhaltung. Er schafft Begegnungen, weckt Emotionen und ermöglicht Momente echter Verbundenheit“, sagt Karin Kufner-Humer, die Geschäftsführerin der “Roten Nasen”.

Ein Lachen als Brücke

Wie solche Begegnungen noch besser gelingen können, zeigt eine 2026 veröffentlichte internationale Studie der Leyden Academy on Vitality and Ageing in den Niederlanden, an der auch “Rote Nasen” Österreich und Deutschland beteiligt waren. Das Ergebnis ist klar: Der Clown alleine macht den Unterschied nicht aus. Entscheidend ist das Zusammenspiel.

Gemeinsam erfolgreicher

Pflegekräfte, Angehörige und Clowns müssen miteinander reden, Erfahrungen austauschen und die Menschen mit Demenz gut kennen. Welche Musik gefällt? Was beruhigt? Was löst Freude aus? Was könnte überfordern? Durch diesen Austausch können die Begegnungen individueller und vertrauensvoller werden.

Wenn Worte nicht mehr reichen

Gerade bei Demenz kann ein Tag völlig anders aussehen als der nächste. Ein Lied, eine Bewegung oder ein kurzer gemeinsamer Spaß können manchmal mehr bewirken als ein langes Gespräch.

Die Studie unterstreicht damit, was Gesundheitsclowns seit Jahren erleben: Humor kann belastende Situationen leichter machen, Beziehungen stärken und Menschen wieder miteinander verbinden.

Eine berührende Botschaft

Anlässlich des Weltalzheimertages am 21. September steht deshalb eine einfache, aber berührende Botschaft im Mittelpunkt: Auch wenn Erinnerungen verblassen – ein schöner Moment kann bleiben. Manchmal beginnt er mit einem Lächeln.