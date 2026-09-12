Zoos sind tot? Von wegen! Sie retten bedrohte Tiere

Käfige, staunende Besucher, Tiere hinter Glas – braucht das im Jahr 2026 wirklich noch jemand? In sozialen Medien ist die Antwort für viele längst klar: Zoos seien Relikte einer vergangenen Zeit. Tiere gehörten in die Freiheit, lautet die Forderung.

Doch die Realität ist komplizierter. Und sie führt mitten hinein ins Mariahilfer Haus des Meeres.

Denn während online über Sinn und Unsinn von Zoos gestritten wird, passiert hinter den Kulissen etwas, das kaum jemand sieht: Fische werden wieder ausgewildert, bedrohte Arten gezüchtet, unbekannte Tierarten erforscht, Lebensräume renaturiert und Kinder für Naturschutz begeistert.

Die provokante Frage lautet deshalb: Brauchen wir Zoos vielleicht gerade deshalb, weil es für immer mehr Tiere draußen keinen sicheren Platz mehr gibt?

Ein Fisch kehrt zurück

Ein besonders spektakuläres Beispiel schwimmt nicht etwa in einem riesigen Becken im Flakturm beim Esterhazypark – sondern wieder in seiner ursprünglichen Heimat. Der Tequila-Kärpfling galt in seinem natürlichen Lebensraum als verschwunden. Mit Unterstützung des Haus des Meeres konnte die bedrohte Fischart wieder in Mexiko angesiedelt werden.

Die Mission erfüllt?

Doch einfach ein paar Fische auszusetzen und „Mission erfüllt“ zu rufen, wäre viel zu kurz gedacht. Denn wenn der Lebensraum zerstört ist, bringt auch die beste Zucht nichts.

„Was nützt uns ein seltener Fisch im Aquarium, wenn es keinen Fluss mehr gibt, in dem er leben kann?“, bringt Zoodirektor Jeff Schreiner das Problem auf den Punkt.

Deshalb geht es bei den Projekten nicht nur um Tiere. Es geht um Gewässer, Wälder und funktionierende Ökosysteme.

Expedition statt Schautafel

Rund zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten heuer bei einer Expedition nach Mexiko erleben, was hinter einem modernen Zoo steckt: Renaturierung, Forschung und laufende Auswilderungsprojekte.

Und auch Madagaskar wurde zum Freiluft-Labor. Gemeinsam mit der Zoologischen Staatssammlung München und der Universität Antananarivo machte sich ein Forschungsteam auf in einige der außergewöhnlichsten Lebensräume der Insel. Dabei wurden zahlreiche wissenschaftlich bislang unbekannte Tierarten entdeckt.

Doch dann stießen die Forscher auf eine erschreckende Spur menschlicher Eingriffe. Aus den gewaltigen Brettwurzeln großer Bäume werden kreisrunde Stücke herausgesägt. Daraus entstehen Holzpfannen, die beim Goldwaschen verwendet werden.

Die Auffangstation im Haus des Meeres hilft bedrohten Tierarten (Bild: Haus des Meeres).

Ein kleiner Eingriff? Mitnichten

Die Bäume werden dadurch massiv geschädigt – selbst dort, wo eigentlich Schutz gelten sollte. Artenschutz beginnt nicht erst im Dschungel. Genau hier setzt die Arbeit moderner Zoos an.

Denn Artenschutz bedeutet nicht nur, möglichst spektakuläre Tiere wie Tiger oder Pandas zu retten. Was passiert mit den unscheinbaren Arten, die kaum jemand kennt? Mit der Bayerischen Kurzohrmaus etwa. Oder mit hoch bedrohten mexikanischen Hochlandkärpflingen.

Die Bayerische Kurzohrmaus (Bild: Haus des Meeres).

Im Haus des Meeres werden im Rahmen koordinierter Erhaltungszuchtprogramme genetisch wertvolle Bestände aufgebaut. Die Einrichtungen arbeiten dabei nicht isoliert, sondern in internationalen Netzwerken zusammen.

Das Ziel: Wissen bündeln, Zucht koordinieren und Arten für den Ernstfall erhalten. Denn wenn eine Population in freier Wildbahn zusammenbricht, kann eine gut geführte Reservepopulation plötzlich überlebenswichtig werden.

Von der Donau bis zum Korallenriff

Der Artenschutz endet dabei nicht irgendwo auf einem anderen Kontinent. Auch Österreich steht auf der Liste.

Das Haus des Meeres unterstützt als Partner des Projekts LIFE-Boat4Sturgeon den Schutz bedrohter Donaustöre. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund wurden außerdem mit Besucherinnen und Besuchern viele Hunderte Nistkästen gebaut und verschenkt.

Ohne Forschung geht’s nicht

Forscher untersuchten unter anderem das Verhalten der Bayerischen Kurzohrmaus und die Gruppendynamik der vom Aussterben bedrohten Lisztaffen. Bei Korallen machten Wissenschaftler erstaunliche Entdeckungen: Riffbildende Steinkorallen können aktiv Wasserströmungen erzeugen und reagieren mit komplexen Wachstums- und Abwehrmechanismen auf ihre Umwelt.

Sogar eine invasive Plattwurmart wurde erstmals für Österreich nachgewiesen.

Zoo-Direktor Jeff Schreiner macht die Bedeutung von modernen Tiergärten deutlich (Haus des Meeres).

Und bei Haien ging es buchstäblich unter die Haut: Mithilfe von MRT-Aufnahmen konnten Parasiten sichtbar gemacht werden, die in die Gehirne der Tiere wandern.

Nachwuchs mit Sensationsfaktor

Auch wenn im Zoo Nachwuchs zur Welt kommt, steckt dahinter mehr als ein süßes Foto für Instagram. Die Nachzucht liefert wichtige Erkenntnisse über Fortpflanzung, Entwicklung und Biologie.

Beim Gewöhnlichen Adlerrochen gelang eine erfolgreiche Nachzucht. Noch spektakulärer: Welterstnachzuchten von Haarfröschen sorgten international für Aufmerksamkeit.

Für die Forschung sind solche Erfolge Gold wert. Denn über viele bedrohte oder wenig erforschte Arten weiß die Wissenschaft noch immer erstaunlich wenig.

Wichtigster “Zoo-Bewohner”

Der wichtigste „Zoo-Bewohner“ sitzt vielleicht vor dem Gehege. Und dann gibt es noch eine Art, die im Artenschutz oft unterschätzt wird: den Menschen.

Denn was bringt die beste Forschung, wenn niemand davon erfährt? Schulführungen, interaktive Angebote und das zoopädagogische Team sollen ökologische Zusammenhänge verständlich machen. Selbst Tiere, die nicht unmittelbar vom Aussterben bedroht sind, können dabei als Botschafter dienen.

Nilflughunde etwa können Interesse an Fledertieren wecken – und damit auch den Blick auf ihre heimischen Verwandten lenken.

700 Millionen Zoo-Besucher

Eine 2026 in People and Nature veröffentlichte Studie kommt ebenfalls zu einem interessanten Ergebnis: Bildungsprogramme in Zoos können die Naturverbundenheit stärken – besonders bei Menschen, die zuvor weniger stark mit der Natur verbunden waren.

Und die Reichweite ist enorm: Mehr als 700 Millionen Menschen besuchen weltweit jedes Jahr Zoos und Aquarien. Diese Zahl macht deutlich, welche Bühne solche Einrichtungen für Umweltbildung bieten.

Das beeindruckende Haus des Meeres ist nicht nur für Kinder bedeutend, auch für die Tierforschung (Bild: Haus des Meeres).

„Zoo“ ist nicht gleich „Zoo“

Natürlich bleibt Kritik an Tierhaltung wichtig. Ein moderner Zoo kann sich nicht damit herausreden, dass Besucher Tiere sehen wollen. Das Wohl jedes einzelnen Tieres muss an erster Stelle stehen.

Rückzugsmöglichkeiten, passende Sozialkontakte, Beschäftigung, artgerechte Ernährung, tiergerechte Anlagen und professionelle medizinische Versorgung sind keine Luxusleistungen – sondern Grundvoraussetzungen. Genau hier versucht das Haus des Meeres, neue Maßstäbe zu setzen.

Bessere medizinische Versorgung

Eine neue Tierarztpraxis verbessert die medizinische Versorgung und das veterinärmedizinische Know-how. Gleichzeitig steht sie auch Tierhalterinnen und Tierhaltern aus Wien und Umgebung offen.

Die neue Tierarztpraxis im Haus des Meeres steht allen offen (Bild: Haus des Meeres).

Eine eigene Auffangstation für Reptilien und Amphibien schafft Platz für Tiere, die abgegeben, beschlagnahmt oder aus anderen Gründen übernommen werden müssen.

Und eine völlig neu konzipierte Giftschlangenabteilung soll bei Haltung, Sicherheit und Versorgung hoch spezialisierter Arten neue Standards setzen. Schluss mit dem „Schaut her, wie exotisch!“

Fast ausgerottete Fische

Besonders deutlich wird der neue Kurs bei den Fischen. Die Süßwasseranlage wurde konsequent auf Arten ausgerichtet, die kurz vor der Ausrottung stehen. Das ist eine bemerkenswerte Abkehr vom Prinzip: Je größer, bunter und spektakulärer, desto besser.

Stattdessen lautet die Frage: Bei welcher Art können wir tatsächlich etwas bewirken? Und genau darin könnte die Zukunft moderner Zoos liegen. Nicht als bloße Ansammlung exotischer Tiere hinter Glas. Nicht als lebendes Fotoalbum für Touristen.

Sondern als Arche, Forschungslabor, Auffangstation, Klassenzimmer und Artenschutz-Zentrale mitten in der Stadt.

Der Sterlet ist in der Donau massiv unter Druck geraten (Bild: Haus des Meeres).

Die unbequeme Wahrheit

Die romantische Vorstellung klingt wunderbar: Alle bedrohten Tiere zurück in die freie Natur! Nur: In welche Natur eigentlich? In abgeholzte Wälder? In verschmutzte Flüsse? In zerstörte Korallenriffe? Der Tequila-Kärpfling zeigt, worum es wirklich geht. Eine Art auszuwildern ist nur dann sinnvoll, wenn ihr Lebensraum ebenfalls eine Zukunft hat.

Vielleicht ist genau das die unbequeme Wahrheit hinter der Zoo-Debatte: Artenschutz und Zoo müssen keine Gegensätze sein. Ein moderner Zoo muss sich allerdings daran messen lassen, was er für Tiere, Forschung, Lebensräume und Menschen tatsächlich leistet.

Eine Chance in der Natur

Und wenn aus einem Aquarium eines Tages wieder ein Fluss wird, in dem ein Fisch schwimmt, der dort längst verschwunden war, dann ist das vielleicht die wichtigste Aufgabe eines Zoos überhaupt: Nicht Tiere für immer hinter Glas zu bewahren – sondern dafür zu sorgen, dass sie irgendwann wieder draußen eine Chance haben.