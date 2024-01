E-Autos: Die Stadt Wien investiert 56 Millionen Euro

56 Millionen Euro investiert die Stadt Wien in den nächsten acht Jahren in CO 2 -neutrale Autos: Insgesamt 1.245 Nutzfahrzeuge der Wiener Stadtwerke und des städtischen Fuhrparks werden nach und nach durch Fahrzeuge mit Elektroantrieben ersetzt.

„Wenn wir die uns selbst gesteckten Klimaschutz-Ziele erreichen wollen und Wien bis 2040 CO2-neutral sein soll, müssen wir investieren. Der Mobilitätssektor ist hier ein wichtiger Hebel. Diesen nutzen wir jetzt mit einer gemeinsamen Beschaffungsinitiative der Stadtwerkegruppe und der MA 48 für mehr als 1.200 leichte Nutzfahrzeuge“, betonte Stadtrat Jürgen Czernohorszky beim Besuch des Campus Wiener Netze in Simmering.

Gemeinsames Fuhrparkmanagement

Im Vorjahr waren bei den Wiener Stadtwerken bereits 22 Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb im Probebetrieb unterwegs, um die Einsatztauglichkeit dieser genau zu prüfen. Die Rahmenvereinbarung für die Beschaffung von 1.245 Fahrzeugen wurde nun von der Stadtwerke-Gruppe und der MA 48 gemeinsam abgeschlossen, um Synergien und Preisvorteile zu nutzen. Weitere Infos: www.wienernetze.at