Edeltraud Thier: Leidenschaft & Mut zu Farbe

Abwechslungsreiche Karriere als Lehrerin, Immobilienmaklerin und Mutter. Doch Edeltraud Thier wollte immer nur eines: Künstlerin sein. Jetzt berührt sie seit Jahren Menschen mit ihren Werken.

Als „abstrakt-expressiv“ bezeichnen Kenner den Stil der großartigen Malerin Edeltraud Thier, die ihre wahre Leidenschaft, die Kunst, schon vor langer Zeit zu ihrem Beruf gemacht hat. Sie präsentierte ihre Arbeiten in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen.

Emotionen auf Leinwand

Bei ihr fließen die Gefühle durch den Pinselstrich auf die Leinwand – etwas, das man ihren Werken auch ansieht. Ihr Stil lässt niemanden unberührt, mal fröhlich und voller Lebensfreude, mal abgezirkelt und formvollendet, immer sind die Kraft ihrer Vorstellung und ihre Energie spürbar. Oft fließt es nur so aus ihr heraus, dann wieder übermalt sie ein Bild und „manchmal explodiert es geradezu“, wie sie lachend erzählt. „Voller Leidenschaft, Freiheit und Mut zu Farbe“ will sie sich ausdrücken.

Lehrerin, Künstlerin, Galeristin

Es ist aber nicht nur der Mut „zu Farbe“ auf dem Papier, sondern der in ihrem Leben: „Kunst kannst du nicht studieren“, haben ihre Eltern gesagt, „wir sind ja nicht reich!“ Es ist daher undenkbar, keinen „ordentlichen“ Beruf zu ergreifen. So wird sie Lehrerin für Bildnerische Erziehung und Englisch. Sie wurde Mitglied des Zwettler Kunstvereins, organisierte Ausstellungen und wurde als Obfrau des Vereins 1996 mit der Leitung der Blaugelben Galerie des Landes NÖ in Zwettl und dann auf Schloss Rosenau betraut. Dazwischen zieht sie ihre zwei Töchter groß. Es folgen Jahre als Immobilienmaklerin und seit 2000 hat sie ihre neue Heimat im 18. Bezirk in Wien gefunden.

Aber irgendwann wird ihr klar: „Ich nehme mir die Freiheit, nur mehr Künstlerin zu sein. Ich möchte die Menschen mit meiner Malerei berühren.“ Der Erfolg gibt ihr recht.

Thier erobert die Kunstwelt

Es folgen kleinere Ausstellungen im Lokal NUSS und diversen Geschäften, dann entdeckte sie ein Galerist und sie wurde Mitglied der Künstlergruppe art18. Von da an kamen Einladungen von vielen Galerien und seit dem Vorjahr arbeitet Edeltraud Thier auch international, wie zum Beispiel bei der IBIZA ART FAIR, heuer bei einer Ausstellung in Zürich im Februar, im August 2023 in Venedig, bei der BORDERS ART FAIR. Nun hat sie Einladungen zur Teilnahme an „Be Yourself, Be Contemporary“ in Matera, Italien, im Februar 2024 und danach in Rom – Edeltraud Thier ist gefragt und ihre Werke sind auch in Wien zu bewundern.