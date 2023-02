Eigentum in Wien: Preise stiegen weiter an

Der Traum von den eigenen vier Wänden ist für viele Menschen kaum erschwinglich. In den letzten Jahren zogen österreichweit die Preise für Eigentumswohnungen ordentlich an. Diese Entwicklung setzte sich auch im Jahr 2022 fort, wie der willhaben-Eigentumspreisspiegel zeigt. Die Plattform verglich dazu hunderttausende Anzeigen. Das Ergebnis: Beinahe in ganz Österreich stiegen die Preise pro Quadratmeter. Die Wiener Bezirke Innere Stadt, Döbling und Josefstadt gehören dabei zu den landesweit teuersten Gebieten.

Ausblick

Weit voran ist die Innere Stadt. Hier kostet der Quadratmeter im Durchschnitt 15.866 Euro, das entspricht einer Preissteigerung von 11,3 Prozent. Gefolgt von Kitzbühel (9.207 Euro pro Quadratmeter) sowie in Döbling (9.161 Euro pro Quadratmeter) und Josefstadt (8.772 Euro pro Quadratmeter). Der günstigste Wiener Bezirk ist laut willhaben Simmering. Hier kostet der Quadratmeter 4.976 Euro, stieg aber im Vergleich zu 2021 um 9,1 Prozent. Die geringste Preisschwankung wurde in Ottakring gemessen – der Quadratmeterpreis stieg im Vergleich zu 2021 nur um 0,3 Prozent (5.222 Euro / m2).

Die Preise, abhängig von der Lage und Konstellation, könnten österreichweit allerdings 2023 von ihrem Höhenflug abkommen oder gar sinken, erklärt Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben. „Waren im Vergleich der Kalenderjahre 2022 und 2021 nur in wenigen Bezirken die Angebotspreise pro Quadratmeter im Sinken begriffen, so war dies in einer Gegenüberstellung der ersten Jahreshälfte 2022 gegenüber der zweiten Jahreshälfte 2022 laut unseren Erhebungen bereits in mehr Regionen der Fall.“

Wiener Preise im Detail