Insgesamt 416 Mietervertreterinnen, 661 Hausbesorgerinnen und 1.293 Hausbetreuer*innen wurden an diesem Abend gewürdigt. Sie alle leisten tagtäglich einen entscheidenden Beitrag zum funktionierenden Zusammenleben in Wiens Gemeindebauten.

Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch betonte die Bedeutung ihres Einsatzes: Der Wiener Gemeindebau sei ein zentraler Bestandteil des international anerkannten Wohnmodells der Stadt. Leistbare Mieten, unbefristete Verträge und starke Hausgemeinschaften würden für soziale Sicherheit sorgen – möglich gemacht durch Menschen, die Verantwortung übernehmen und füreinander da sind.

Mehr als nur ein Dach über dem Kopf

Auch Katharina Klement, Vizedirektorin von Wiener Wohnen, hob hervor, dass ein Zuhause weit über bauliche Aspekte hinausgehe. Es seien vor allem die engagierten Personen vor Ort, die durch Zuhören, Vermitteln und tatkräftige Unterstützung ein funktionierendes Miteinander schaffen.

Engagement für die Gemeinschaft

Mietervertreterinnen spielen dabei eine zentrale Rolle: Sie arbeiten ehrenamtlich, vermitteln zwischen Bewohnerinnen, Hausverwaltung und dem Nachbarschaftsservice und sind oft erste Anlaufstelle bei Problemen. Damit stärken sie nicht nur die Mitbestimmung, sondern auch Integration und Gemeinschaftssinn.

Hausbesorgerinnen und Hausbetreuerinnen wiederum sorgen für Ordnung, Sauberkeit und ein gepflegtes Umfeld. Sie halten den Alltag am Laufen und sind für viele Bewohner*innen wichtige Vertrauenspersonen.

Ein Abend der Wertschätzung

Das Fest im Rathaus bot nicht nur Raum für Dankesworte, sondern auch für persönlichen Austausch und Begegnung. Neben Interviews mit Vertreterinnen aus Politik und Wohnbau – darunter auch Michaela Bankel und Claudia Huemer – sorgten DJ Chosn Johannes Willrader und die Band EGON 7 für musikalische Stimmung.

Bei Speis und Trank wurde der Abend zu einem sichtbaren Zeichen der Anerkennung – für all jene, die den Wiener Gemeindebau Tag für Tag mit Leben füllen und zeigen, wie gelebte Nachbarschaft in Wien funktioniert.