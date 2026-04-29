Energie-Fragen sind die Themen unserer Zeit und machen vielen Kopfzerbrechen: Zahlen wir zu viel? Wie ist die Rechnung richtig zu lesen? Soll man auf energiefreundliche Systeme setzen? Wie kann man Energie sparen? Fragen über Fragen …

Fachwissen zählt

Die auch viele Margaretner haben. Daher soll in Zukunft regelmäßig darüber geredet werden. Einmal im Monat steht Thomas Schmidt, Bezirksbeauftragter für Klima und Energie, mit praktischen Tipps zum Energiesparen sowie Fachwissen zu Photovoltaik und klimafreundlichen Heizsystemen zur Verfügung.

Der Beratungsstart

Die Beratung findet jeden letzten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr im 1. Stock des Amtshauses Margareten, Schönbrunner Straße 54, statt. Der erste Termin ist am 30. April 2026 von 16 bis 18 Uhr, danach monatlich am letzten Donnerstag im Monat. Jeder kann vorbeikommen.

Allerdings: Eine Anmeldung zur Beratung per E-Mail an post@bv05.wien.gv.at oder telefonisch unter 01/4000 05110 verkürzt die Wartezeit.