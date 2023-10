„Ein Hund für Lily“: Neues Tierschutz-Buch für Kinder

Zum Welttierschutztag am 4. Oktober haben TierQuarTier Wien, MA 48 und die Tierschutzombudsstelle Wien das neue Pixi-Buch „Ein Hund für Lily“ herausgebracht. Kindern und erwachsenen Vorlesern wird mittels einer liebevoll illustrierten Hundegeschichte nahegebracht, was zur Anschaffung und Haltung von Hunden in der Stadt dazugehört.

Worum geht’s? Beim Spielen im Rathauspark findet Lily eine herrenlose Hündin – und möchte sie am liebsten sofort behalten. Doch so einfach geht das natürlich nicht. Vielleicht wird „Lotti“ vermisst? Überhaupt muss die Anschaffung eines Tieres vorab gut überlegt sein. In der Geschichte „Ein Hund für Lily“ erfahren kleine und große Tierfreunde, was es braucht, um einem Vierbeiner dauerhaft ein gutes Zuhause zu bieten. Das neue Pixi-Buch ist ab sofort im 48er-Tandler in Margareten und der Donaustadt erhältlich.

Haltung eines Vierbeiners erfordert viel Aufwand

60.000 Hunde sind in Wien gemeldet. 100.000 Hundekotsackerl landen täglich „gefüllt“ in Wiens Mistkübeln. Besonders Kinder wünschen sich häufig einen eigenen Hund. Wie viel Verantwortung und Aufwand die Haltung eines Vierbeiners erfordert, wird oft unterschätzt. Das zeigen die vielen Fälle von ausgesetzten Tieren, die im TierQuarTier Wien versorgt werden, wie auch die vielen Verfahren, in denen die Tierschutzombudsstelle Wien jedes Jahr involviert ist. 48ertandler.wien.gv.at