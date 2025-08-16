Am 30.8. und 31.8. dreht sich auf Schloss Hof alles um Pferde. Zum Abschluss der Ferien verzaubern die tierischen Artisten die Besucher mit einem abwechslungsreichen Showprogramm.

Am 30.8. und 31.8. stehen auf Schloss Pferde im Mittelpunkt. An beiden Tagen warten abenteuerliche Stunts, gefühlvolle Momente zwischen Pferd und Reiter, jede Menge Action und ein abwechslungsreiches Showprogramm mit Pferden, Esel, Ponys & Co. erwarten Besucher.

Natürlich sind das Schloss und die Sonderausstellung „Der Eugen hinter dem Prinzen“ ebenso geöffnet wie die prachtvollen Barockgärten und der Streichelzoo. An diesem Wochenende ist auch das Finale des großen Ferienspaß 2025, vollgepackt mit zahlreichen Programmpunkten.

Das Programm

• Traditionelle Eröffnung – Dragonerregiment Nr. 3

• Horsemanship & Kinderspass – Verein e.motion

• Akrobatik zu Pferd – Voltigiergruppe St. Nepomuk

• Power in 5 Gangarten – Islandpferde Lassee

• Westernflair mit Lasso – Haraldos Stunt Brothers

• Die Schule rund ums Pferd – Landwirtschaftliche Fachschule Tullnerbach

• Zirkuslektionen mit Humor – crazy showhorses

• Barocke Eleganz und Vielfalt – Moments in Black

• Rasantes Trickreiten – Haraldos Stunt Brother

Alle weiteren Infos unter www.schlosshof.at