Spätsommer in aspern Seestadt: Kultur, Bewegung und Genuss vereinen sich in einem Festivalreigen für die ganze Familie. Sei dabei beim Straßenfest, Sportfest, SEE:ART und do:now.stadt – kostenfrei und unter freiem Himmel.

Der Festival-Sommer in der Seestadt bringt Leben und Farbe in den neuen Wiener Stadtteil mit dem künstlichen See im Zentrum. Los geht’s mit dem 10. Straßenfest am 29. August, gefolgt von Sportfest, Kunstfestival SEE:ART und dem do:now.stadt Festival – ein kunterbuntes Programm für alle!

Familienfest mit Flair: Seestadt Straßenfest

Am Freitag, dem 29. August, verwandelt sich das Seeparkquartier ab 12 Uhr in eine lebendige Festmeile mit Live-Musik, DJ-Sets, Straßenkunst, Mitmachaktionen für Kinder und kulinarischen Schmankerln von lokalen Anbietern. Das Mazzucco-Markt öffnet zudem im Rahmen der „Langen Nacht der Wiener Märkte“ bis 23 Uhr. Abends wartet in der VHS Kulturgarage das Eröffnungskonzert des do:now.stadt Festivals mit „Vereter & Die Woarmen Semmeln“. Ein bunter Abschluss für einen Tag voller guter Laune.

Sport & Stars: Sportfest Donaustadt

Am Samstag, dem 6. September, bringen der 9. Seestadtlauf und das erste Sportfest Donaustadt Bewegung in den Elinor-Ostrom-Park. Über 25 Vereine präsentieren Angebote von Kinderturnen über Kampfsport bis zu Ruder- und Sportangeboten für Menschen mit Behinderung. Promis wie Snowboard-Weltmeisterin Heidi Neururer, Fußball-Legende Michael Konsel, Handball-Star Roland Schlinger sowie Ruder-Weltmeister Christoph Schmölzer sind live dabei. Tanzprofi Chris Lachmuth sorgt mit Radio Wien für Stimmung. Ab 19.30 Uhr feiert dann das Vienna Groove Orchestra mit Miriam Fussenegger und Lukas Spisser in der VHS Kulturgarage weiter.

Kunst in Sicht: SEE:ART und do:now.stadt

Kunstfans dürfen sich ab 22. August auf das SEE:ART Festival freuen. Geboten werden zeitgenössische Kunst, Performances, Lesungen und Workshops in Ateliers, Studios und im öffentlichen Raum. Die Eröffnung findet um 16 Uhr beim Info-Bar-Symposium an der U2-Station Seestadt statt. Parallel dazu gastiert das do:now.stadt Festival bis 7. September mit Veranstaltungen u. a. mit Anne Bennent (5.9., 15.30 Uhr, Seeufer/Janis-Joplin-Promenade), Otto Lechner (5.9., 20 Uhr, VHS Kulturgarage) und Robert Menasse (7.9., 11 Uhr, VHS Kulturgarage) an verschiedenen Orten der Seestadt. Und bereits jetzt sorgen die Seestadt Stars – Live-Musik auf der Nachbarschafts-Terrasse beim See – donnerstags bis sonntags bis 23. August für sommerliche Stimmung.

Mehr Informationen und Programme unter:

www.strassenfestseestadt.at

www.sportfest-donaustadt.at

www.see-art.at

donaustadt-kultur.at