Ein Kriminalpolizist, ein Ottakringer und die rote Acht

Name: Rudolf Oszvald

Beruf: Kaufmännischer Angestellter

Alter: 53

Hobbys: Reisen, Schreiben, Schwimmen, Lesen, Motorradfahren, Freunde treffen, Philosophieren, Formel 1 schauen, Faulenzen

Familienstand: Seit 14. Juni 2014 verheiratet mit meiner wundervollen Gabriele

Wohngrätzel: Seitenberggasse, Römergasse, Heigerleinstraße

Was ich an meinem Bezirk mag: Die Vielfalt und Ruhe in manchen Teilen Ottakrings, die Natur und den nahen Wienerwald. Und die sehr guten Lokale, auch die öffentliche Anbindung und die Infrastruktur – Supermärkte, Apotheken, alles in der Nähe. Ich mag auch das Flair, vor allem im Sommer.

Was ich an meinem Bezirk nicht mag: Manchmal sind es mir zu viele Menschen und es ist mir allgemein zu laut. Aber dieses Gefühl betrifft nicht nur den Bezirk.

Was mir wichtig ist: Ehrlich und friedlich leben. Und sich ab und zu an schönen Dingen erfreuen.

Lebensmotto: Ich habe keine Angst vor dem Morgen, denn ich kenne das Gestern und lebe das Heute.